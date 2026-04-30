Trump amenaza con retirar tropas de Alemania tras el choque verbal con Merz por la guerra en Irán

(CNN) – La disputa entre Washington y Berlín escaló el miércoles con un anuncio directo del presidente Donald Trump: su administración evalúa una posible reducción de las tropas estacionadas en Alemania.

En su red Truth Social, el mandatario escribió que Estados Unidos “está estudiando y revisando” el despliegue y que la decisión se tomará “en el próximo corto período de tiempo”. Alemania alberga 36.436 efectivos activos permanentes, la mayor concentración militar estadounidense en Europa.

El detonante: críticas a la estrategia y acusaciones nucleares

El cruce comenzó cuando la canciller Friedrich Merz declaró que Estados Unidos estaba siendo “humillado” por Irán y que no percibía “ninguna estrategia clara” para poner fin a la guerra.

Trump respondió con un ataque frontal: “¡El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear! ¡No sabe de lo que habla!”. Merz, como el resto de los aliados europeos, siempre sostuvo que Teherán no debe acceder a ese armamento.

Pese al tono de la controversia, Merz intentó este jueves moderar el enfrentamiento. “Esta asociación transatlántica está especialmente cerca de nuestros corazones, y del mío personalmente”, afirmó durante una visita a una base militar, al tiempo que insistió en que su relación personal con Trump “sigue siendo buena”.

Alemania autorizó el uso de su infraestructura militar para operaciones vinculadas al conflicto, aunque sin permitir ataques ofensivos directos, y prometió contribuir a la reapertura del estrecho de Ormuz una vez que cesen las hostilidades.