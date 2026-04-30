Alex Anwandter anuncia concierto para celebrar su trayectoria de 20 años en el Movistar Arena: Revisa precios y cuándo empieza la venta de entradas

Para celebrar sus 20 años en la música, Alex Anwandter realizará un espectáculo en el Movistar Arena el 29 de agosto, que contará con un setlist lleno de sus éxitos musicales y con la participación de artistas destacados.

Actualmente, Anwandter es uno de los artistas más influyentes del pop latinoamericano contemporáneo. Inició su trayectoria en Teleradio Donoso, luego despegó su carrera como solista y se consolidó como un referente de la música alternativa en Latinoamérica.

La productora Fauna calificó este concierto como “el hito más relevante de su carrera”, el cual será presentado “como una antología en vivo que recorrerá su evolución creativa desde sus primeros pasos hasta su consolidación internacional”.

El evento está fijado para el sábado 29 de agosto a las 21:00 horas.

¿Cuándo empieza la venta de entradas?

La productora del recital confirmó que las entradas estarán a la venta desde el martes 5 de mayo a las 10:00 horas.

Además, señalaron que los boletos se podrán adquirir a través de Punto Ticket.

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Revisa los precios de las entradas

En total, hay ocho ubicaciones para disfrutar del imperdible show de Anwandter; sus precios van desde los $10.000 hasta los $50.000.

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