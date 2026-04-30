Ofician a Cancillería por retiro de apoyo a Bachelet para liderar la ONU: Piden antecedentes y comunicaciones diplomáticas

El diputado Carlos Cuadrado Prats ofició al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, para pedir antecedentes sobre el retiro del apoyo del Gobierno de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Ofician al Gobierno por retirar su apoyo a Michelle Bachelet en la ONU

En el documento, el parlamentario solicitó que Cancillería informe, con respaldo documental, las razones de la decisión, las instrucciones impartidas al Servicio Exterior, la investigación sumaria anunciada respecto de funcionarios diplomáticos y la posición internacional actual de Chile frente a la postulación de la exmandataria.

El oficio sostiene que la solicitud “no nace de un desacuerdo político ordinario”, sino de una preocupación institucional por la continuidad de la política exterior chilena, la relación con Brasil y México —países que copatrocinaron la candidatura— y el resguardo de la carrera diplomática.

Cuadrado Prats pidió conocer en qué fecha, por qué autoridad y bajo qué procedimiento se resolvió retirar el respaldo a Bachelet, además de eventuales informes jurídicos, políticos o diplomáticos que hayan fundamentado la decisión.

También solicitó aclarar si el retiro fue comunicado formalmente a Naciones Unidas, Brasil y México, y si esos gobiernos expresaron reparos, consultas o molestia tras la determinación adoptada por La Moneda.

Otro punto central del oficio apunta a la investigación sumaria contra funcionarios diplomáticos. El diputado pidió precisar qué hechos se investigan, si corresponden a actuaciones realizadas antes o después del retiro del apoyo, y si los funcionarios actuaron bajo instrucciones vigentes del Estado chileno.

“Los funcionarios diplomáticos no pueden ser convertidos en fusibles de decisiones políticas adoptadas por autoridades superiores”, señala el texto, junto con advertir que investigar sin distinguir fechas, instrucciones y roles podría confundir “obediencia funcionaria con militancia política”.

El documento además pide a Cancillería informar si existieron gestiones internacionales para desalentar apoyos a la candidatura de Bachelet, lo que el parlamentario define como una eventual “contracampaña” contra una ex Presidenta de la República.

En esa línea, el oficio solicita que el Gobierno precise si la posición oficial de Chile es de neutralidad, abstención o no intervención frente a una candidatura que continúa respaldada por Brasil y México.

El texto cierra con un emplazamiento político a Cancillería: “Chile puede cambiar de Gobierno; lo que no puede perder es sentido de Estado”, plantea el diputado, al pedir que la respuesta no se limite a fórmulas generales y entregue antecedentes concretos sobre la decisión.