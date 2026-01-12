Soto tras negativa de Perú al corredor humanitario: “Podría significar un fracaso de un compromiso de la campaña de Kast”

El jefe de bancada del PPD y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Raúl Soto, se refirió al rechazo del presidente de Perú, José Jerí, a la propuesta del mandatario electo José Antonio Kast de establecer un corredor humanitario para la salida de migrantes irregulares desde Chile.

El jefe de bancada del Partido por la Democracia (PPD) y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Raúl Soto, se refirió a las declaraciones del presidente de Perú, José Jerí, sobre la negativa a la propuesta del mandatario electo José Antonio Kast de establecer un corredor humanitario que permita la salida de migrantes irregulares desde Chile.

En ese contexto, el parlamentario Soto sostuvo que el exdiputado ha “generado muchas promesas e intentando dar muestras de gestiones, pero estas no han tenido resultados positivos y generan dudas respecto de si va a cumplir sus compromisos y si va a alcanzar esas altas expectativas”.

Asimismo, enfatizó: “El rechazo de Perú a estas iniciativas es una prueba fehaciente de gestiones que no han sido eficaces y que eventualmente podrían significar un fracaso respecto de un compromiso que fue importante en la campaña de Kast”.

¿Qué dijo el presidente de Perú?

En entrevista con CNN en Español, con Andrés Oppenheimer, el jefe de Estado peruano se refirió a la propuesta de Kast sobre el corredor humanitario y afirmó que “preliminarmente, la idea que había circulado está descartada”.

