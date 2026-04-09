“Son estudiantes”: Ministro Alvarado revela que ya están identificadas tres personas tras la agresión a la ministra Lincolao en la Universidad Austral

El ministro del Interior además cuestionó el rol de la univerisdad dado que no se tomó "ningún resguardo y ninguna medida".

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en medio de su visita a la Universidad Austral, en Valdivia.

En conversación con Radio Duna, Alvarado lamentó “profundamente que en aulas y dependencias universitarias ocurran este tipo de situaciones de violencia. Anoche nosotros materializamos la presentación de la querella para que se pueda seguir desarrollando esta investigación”.

Del mismo modo, aseguró que “hoy día, durante la mañana, me informaron que ya se tiene identificados a los tres líderes que tuvieron mayor participación. Ya se sabe quienes son. Obviamente, habrá que esperar su posterior detención“.

“Son estudiantes, dirigentes estudiantiles. Además, existían antecedentes de llamados previos a esta manifestación”, complementó Alvarado.

Con todo lo anterior, también señaló que “aquí hay que apelar al rol de la universidad. Cuando alguien invita a su casa a una persona, obviamente que tiene que entregarle las garantías y condiciones para que esas personas se sientan cómodas”.

“Acá vemos que una situación que puede ser previsible, no se toma ningún resguardo y ninguna medida“, acusó el ministro.

Finalmente, lamentó “que una ministra de Estado, invitada por la casa de estudio a la inauguración de un año escolar 2026 sea permanentemente amedrentada mientras está en el recinto. Posteriormente retenida, estuvo más de dos horas sin poder salir con las puertas de acceso bloqueadas. Y posteriormente a la salida, agredida. Eso -como dijo el Presidente de la República y lo manifestamos en La Moneda- es total y asbolutamente reprochable e inaceptable”.