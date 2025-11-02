País servicio médico legal

SML desmiente a Kaiser por dichos sobre restos de víctimas de la dictadura: Candidato respondió

Por CNN Chile

02.11.2025 / 15:23

El servicio aseguró que no existen restos sin procesar o que actualmente no estén siendo analizados. Por su parte, Kaiser se refirió a dichos de la directora del SML en 2023.

El Servicio Médico Legal (SML) se refirió a los dichos del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien se refirió a la situación sobre los restos de víctimas de la dictadura.

Kaiser había señalado que el plan de búsqueda de detenidos desaparecidoses una estafa en la medida en que no se hace cargo primero y antes que nada de la identificación de los miles de protocolos de identificación de detenidos desaparecidos que se encuentran ya ahora en el Servicio Médico Legal. Usted no puede empezar a buscar si usted no sabe lo que ya tiene”.

Sobre este punto, a través de un comunicado, el SML señaló que “no existen en sus dependencias osamentas sin periciar“.

Además, aclararon que “todo el material y evidencia recuperada en sitios de hallazgo ha sido analizado o se encuentra actualmente en proceso de análisis, conforme a los requerimientos judiciales vigentes. No existen protocolos ni peritajes pendientes que estén fuera de dichos procesos“.

Kaiser responde al Servicio Médico Legal

El propio Kaiser respondió al desmentido en su contra, y aseguró que la directora del SML “va a tener que hacerse cargo de sus declaraciones ante la Comisión Mixta de presupuesto del año 2023”.

Según Kaiser, en esa instancia ella “informó de miles de protocolos de identificación de detenidos desaparecidos sin procesar”.

“Esta declaración del SML es engañosa y defrauda la fe pública que espera la identificación de los restos, no su clasificación. Esta es otra muestra más de lo podrido que está el sistema de DDHH en Chile”, sentenció.

