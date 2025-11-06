SMA formula cargos contra proyecto energético en Arica: Incumplieron plan de rescate y relocalización de reptiles

La empresa tendrá un plazo de 15 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos.

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló tres cargos contra el proyecto fotovoltaico Las Chilcas Solar, en la Región de Arica y Parinacota, debido a una serie de incumplimientos.

La iniciativa energética está en operación desde septiembre de 2024 y consiste en la “instalación de aproximadamente 24.192 módulos fotovoltaicos de potencia máxima de 535 Wp cada uno, además de tres estaciones inversoras de 3.340 kVA”.

Su objetivo es “generar energía eléctrica a partir de una planta fotovoltaica de 12,9 MWp de potencia instalada, inyectando energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mediante una línea de media tensión que se conectará a la red de la Compañía General de Electricidad”.

Bajo ese contexto, a mediados de 2023 la SMA junto al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) realizaron una inspección ambiental a la planta, ubicada en Quebrada Ancha, en la comuna de Arica. Más tarde, a mediados de 2025, la SMA y la Direción General de Aguas (DGA) realizaron una nueva inspección ambiental.

Tras ambas fiscalizaciones y los análisis posteriores, la Superintendencia formuló tres cargos contra el titular del proyecto, dos graves y uno leve, al “constatar una serie de incumplimientos a su permiso ambiental”.

El primer cargo, calificado como grave, se imputó porque “el titular incumplió el Plan de Rescate y Relocalización de reptiles asociado a la construcción del proyecto, el cual incluía a la salamanqueja del Norte Grande y al corredor de Pica. Esto, por no incorporar en la tramitación del Permiso Ambiental Sectorial (PAS 146) al corredor de Pica, como establece la RCA, además de no ejecutar el plan de rescate y relocalización respecto de esta especie”.

El segundo, de carácter leve, fue por el incumplimiento del Plan de Perturbación Controlada. Esto, teniendo en cuenta que la campaña respecto a los reptiles mencionados “no se realizó previo al inicio de los trabajos de movimiento de tierras y nivelación del terreno para la construcción del proyecto, como exige el permiso ambiental”.

Mientras que el tercer cargo -grave- ocurre por el “incumplimiento de la medida de protección del componente arqueológico, dado que no fueron rescatados todos los bienes arqueológicos previo al inicio de la etapa de construcción, según lo establecido en el Plan de Rescate y Recolección de Hallazgos Arqueológicos del proyecto”.

La jefa de la Oficina Regional de la SMA en Arica, Tania González, afirmó que “las medidas establecidas en el permiso ambiental del titular, destinadas a la no afectación de fauna terrestre -particularmente en la fase de construcción del proyecto-, no fueron cumplidas por el titular, poniendo en riesgo a las dos especies de reptiles que habitan en la zona”.

Según la Ley Orgánica de la SMA, “las infracciones graves podrán ser objeto de revocación de la RCA, clausura o multa de hasta 5.000 UTA, mientras que las leves podrán ser objeto de multa de hasta 1.000 UTA”.

El proyecto Las Chilcas Solar tendrán un plazo de “15 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos, contados desde la notificación de este procedimiento sancionatorio”.