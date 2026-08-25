Cortes de luz en la RM este martes 25 de agosto: Revisa las cinco comunas y horarios

Enel Distribución programó cortes de luz para este martes 25 de agosto en sectores de cinco comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

Las interrupciones comenzarán desde las 10:00 horas y, dependiendo del sector, podrán extenderse hasta por ocho horas.

Los trabajos afectarán áreas específicas de Vitacura, La Florida, Quinta Normal, Pudahuel y Maipú, por lo que no implican la suspensión del suministro en la totalidad de cada comuna.

¿Dónde habrá cortes de luz este martes?

Estos son los horarios informados para cada comuna:

Vitacura: entre las 11:30 y las 14:30 horas.

entre las 11:30 y las 14:30 horas. La Florida: un sector entre las 10:30 y las 15:30 horas y otro entre las 10:30 y las 17:30 horas.

un sector entre las 10:30 y las 15:30 horas y otro entre las 10:30 y las 17:30 horas. Quinta Normal: entre las 10:00 y las 16:00 horas.

entre las 10:00 y las 16:00 horas. Pudahuel: entre las 10:30 y las 16:30 horas.

entre las 10:30 y las 16:30 horas. Maipú: tres sectores tendrán interrupciones: entre las 11:00 y las 17:00 horas; entre las 10:00 y las 18:00 horas; y entre las 10:30 y las 16:30 horas.

El corte de mayor duración está contemplado en Maipú, entre las 10:00 y las 18:00 horas, con una extensión estimada de ocho horas.

¿Cómo revisar si mi domicilio estará afectado?

Enel dispone de un mapa de trabajos programados en su sitio web, donde los clientes pueden ingresar su dirección y comprobar si se encuentra dentro de alguno de los sectores que tendrá una interrupción.

La empresa realiza este tipo de suspensiones para desarrollar mantenimiento preventivo, modernizar instalaciones y ejecutar mejoras en la red eléctrica.

Los horarios corresponden a la planificación de los trabajos y pueden experimentar modificaciones ante contingencias operativas.