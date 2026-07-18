Sistema frontal deja anegamientos, 27 familias evacuadas y 70 mm de agua caída en la RM

El sistema frontal que afecta a la zona central dejó múltiples emergencias durante las últimas horas en la Región Metropolitana, con anegamientos, familias evacuadas y cerca de 70 milímetros de agua caída.

La situación más compleja se registró en la Villa Los Presidentes, en la comuna de Talagante, donde 27 viviendas resultaron inundadas debido a la acumulación de agua en las calles.

La emergencia comenzó cerca de las 14:00 horas del viernes y obligó al despliegue de 16 carros del Cuerpo de Bomberos de Talagante, con apoyo de compañías de comunas vecinas.

Los equipos de emergencia trabajaron para contener el avance del agua e impedir que siguiera ingresando a las viviendas afectadas.

Hasta el lugar llegó el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, quien destacó el despliegue de Bomberos, el Ejército y los organismos de emergencia.

La autoridad llamó a la población a no confiarse, debido a que el sistema frontal continuará afectando a la región durante las próximas horas.

El comandante de Bomberos de Talagante, Fernando Uribe, explicó que las labores permitieron contener la emergencia y evitar que más casas resultaran afectadas, aunque las precipitaciones dificultaron la evacuación del agua.

Vecinos del sector valoraron el trabajo de los equipos de emergencia, pero cuestionaron la falta de obras preventivas para evitar nuevos anegamientos.

Según señalaron, la villa fue entregada hace cerca de un año y ya había registrado problemas durante las lluvias de enero.

Los residentes acusaron que, pese a esos antecedentes, no se habrían ejecutado las medidas necesarias para impedir una emergencia de mayor gravedad.

Anegamientos en Huechuraba, Lo Valledor y Gran Avenida

El sistema frontal también generó complicaciones en otros puntos de la capital.

En Huechuraba, una inundación en calle José Joaquín Aguirre Luco aisló temporalmente a vecinos del condominio Cumbres de Huechuraba, mientras equipos municipales y de emergencia trabajaban con motobombas para retirar el agua.

En tanto, el paso bajo nivel de Lo Valledor y uno de los accesos a la estación de Metro del mismo nombre debieron ser cerrados luego de que el agua superara el metro de profundidad. La situación fue superada durante la mañana de este sábado.

Además, las seis pistas de Gran Avenida, en la intersección con Avenida Padre Hurtado, quedaron completamente anegadas, generando importantes problemas de tránsito durante gran parte de la jornada.