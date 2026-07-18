Sistema frontal deja cuatro fallecidos, 516 damnificados y más de 1.100 personas aisladas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance sobre las afectaciones provocadas por el sistema frontal que impacta a gran parte del país.

La directora nacional del organismo, Alicia Cebrián, informó que, hasta la mañana de este sábado, se registran cuatro personas fallecidas y 516 damnificados entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

El reporte también da cuenta de 800 personas albergadas y otras 1.181 aisladas producto de las condiciones generadas por el evento meteorológico.

De acuerdo con el balance de Senapred, la emergencia también deja seis personas lesionadas.

Además, se mantiene la búsqueda de una persona desaparecida en la Región del Maule, una de las zonas afectadas por las lluvias, vientos y desbordes asociados al sistema frontal.

Más de 6 mil viviendas afectadas

En cuanto a las viviendas, Senapred reportó 16 casas destruidas y 291 con daño mayor.

A ellas se suman 5.319 viviendas con daño menor y otras 863 que permanecen en evaluación, por lo que la cifra podría modificarse conforme avance el levantamiento de información en terreno.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la emergencia y han reiterado el llamado a seguir las instrucciones oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y no exponerse a zonas de riesgo mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas.