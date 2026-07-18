“Es un orgullo”: La increíble historia del concejal de Maipo que cruzó un río en kayak para rescatar a un perrito durante el sistema frontal

En medio de las emergencias provocadas por el sistema frontal, una historia de rescate animal se volvió viral en San José de Maipo.

Un perrito quedó atrapado en un islote tras la crecida del río Maipo, en el sector de Las Vertientes, y debió ser rescatado mediante un operativo que incluyó a vecinos, Bomberos y autoridades comunales.

El espectacular rescate de “Bocatoma”

Uno de los protagonistas del rescate fue el concejal de San José de Maipo Diego Trincado, quien cruzó el río en kayak para ayudar a sacar al animal desde la zona de riesgo.

El perro fue bautizado como “Bocatoma” y, tras ser rescatado, fue trasladado a un recinto veterinario para monitorear su estado de salud.

El operativo fue difundido por CHV Noticias, que destacó la coordinación entre vecinos, Bomberos y autoridades comunales para concretar el rescate en medio del aumento del caudal.

En redes sociales, vecinos de San José de Maipo valoraron la acción del concejal y lo describieron como el “héroe kayakista” del operativo.

A través de su cuenta de Instagram, Diego Trincado compartió imágenes del rescate y agradeció a quienes participaron en la operación.

“Rescate de nuestro amigo canino bautizado como el ‘Bocatoma’. Tuve la tremenda oportunidad de participar en este hermoso rescate, donde logramos cruzar el río con el perrito y en estos momentos se encuentra hospedado en una veterinaria”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Trincado l Concejal I Cajón del Maipo (@concejal_del_maipo)

El concejal también agradeció a la Tercera Compañía de Bomberos de San José de Maipo, a personal civil de emergencias veterinarias, a Guardia Cordillera y a los vecinos que colaboraron en el procedimiento.