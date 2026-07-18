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Kast encabeza reunión telemática con ministros y delegados para coordinar respuesta ante emergencia climática

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Presidente José Antonio Kast encabeza reunión de emergencia para coordinar respuesta por sistema frontal

Este sábado, el presidente José Antonio Kast encabezó una reunión telemática con ministros, subsecretarios y delegados presidenciales para evaluar la emergencia climática que afecta a gran parte del país.

La instancia tuvo como objetivo coordinar las acciones del Gobierno frente a las consecuencias del sistema frontal, además de revisar la disponibilidad de recursos para responder a las necesidades de las zonas afectadas por las intensas lluvias.

En la reunión participaron el ministro del Interior, Claudio Alvarado; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el ministro de Justicia, Fernando Rabat; el ministro del Trabajo, Tomás Rau; el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange; la ministra de Salud, May Chomali; el ministro de Vivienda, Iván Poduje; y la ministra de Energía, Ximena Rincón.

Además, asistieron subsecretarios de las carteras involucradas y cinco delegados presidenciales, quienes entregaron antecedentes sobre la situación en sus respectivos territorios.

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