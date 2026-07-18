Kast encabeza reunión telemática con ministros y delegados para coordinar respuesta ante emergencia climática

Este sábado, el presidente José Antonio Kast encabezó una reunión telemática con ministros, subsecretarios y delegados presidenciales para evaluar la emergencia climática que afecta a gran parte del país.
La instancia tuvo como objetivo coordinar las acciones del Gobierno frente a las consecuencias del sistema frontal, además de revisar la disponibilidad de recursos para responder a las necesidades de las zonas afectadas por las intensas lluvias.
En la reunión participaron el ministro del Interior, Claudio Alvarado; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el ministro de Justicia, Fernando Rabat; el ministro del Trabajo, Tomás Rau; el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange; la ministra de Salud, May Chomali; el ministro de Vivienda, Iván Poduje; y la ministra de Energía, Ximena Rincón.
Además, asistieron subsecretarios de las carteras involucradas y cinco delegados presidenciales, quienes entregaron antecedentes sobre la situación en sus respectivos territorios.
La ministra Ximena Rincón participó en una reunión telemática con autoridades, lideradas por el Presidente José Antonio Kast, para monitorear el sistema frontal y reforzar la coordinación de la respuesta del Estado ante la emergencia. #ChileSeCuida ⛈️ pic.twitter.com/YtlqadtYBd
— Ministerio de Energía (@MinEnergia) July 18, 2026
Lo más leído
- Kast tras confirmación de muerte de carabinero: "Fue asesinado cobardemente"
- Alcalde de Coquimbo pide el despliegue de vehículos militares por el sistema frontal: "La situación nos está sobrepasando"
- Sistema frontal provoca dos socavones en Reñaca y Puchuncaví: Cortes afectan importantes rutas
- El sentido mensaje del General Araya tras muerte de Carabinero: "La institución va a estar de pie, más fuerte que nunca, combatiendo el crimen"
- Informan muerte de carabinero baleado en Valdivia durante operativo para dar con asesino del cabo Eugenio Naín