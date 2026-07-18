Nuevas lluvias afectarán a Chile durante la próxima semana: pronostican precipitaciones entre Atacama y Los Lagos

Chile seguirá bajo la influencia de sistemas frontales durante al menos una semana más.

Según Proyecciones basadas en el modelo del Centro Europeo de Pronóstico de Mediano Plazo (ECMWF), se anticipan nuevas lluvias y nevadas entre las regiones de Atacama y Los Lagos, con acumulados que podrían aumentar el riesgo de anegamientos e inundaciones en zonas ya afectadas por las recientes precipitaciones.

Según consignó Meteored, factores climáticos como el fenómeno de El Niño continuarán favoreciendo el ingreso de humedad y la llegada de nuevos sistemas frontales al país durante la próxima semana.

El escenario genera preocupación especialmente en la zona centro-sur, donde el último temporal dejó viviendas afectadas, cortes de servicios, personas damnificadas y distintos puntos con acumulación de agua.

De acuerdo con los datos del modelo ECMWF, se esperan lluvias y nevadas “anómalamente altas”, con acumulados que podrían superar el promedio climático en más de 90 milímetros de agua caída.

Si bien las precipitaciones se extenderían desde Atacama hasta Los Lagos, las zonas más afectadas se concentrarían entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

Estas regiones ya fueron impactadas por el reciente sistema frontal, por lo que las nuevas lluvias podrían agravar situaciones de anegamientos, inundaciones y complicaciones en sectores con suelos saturados o infraestructura debilitada.

Zona austral: frío extremo y precipitaciones débiles

En la zona austral, en tanto, el escenario será distinto. El pronóstico apunta a un régimen de frío extremo, acompañado de precipitaciones débiles y un marcado descenso de las temperaturas.

Según el reporte, este descenso térmico podría generar condiciones lo suficientemente bajas como para congelar el agua de mar en algunos sectores.

Además, existe probabilidad de nevadas débiles desde la mitad sur de Aysén y en el área norte de la Región de Magallanes durante la próxima semana.