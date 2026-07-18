Delegado de Valparaíso pide revisar la normativa tras cortes de luz por sistema frontal: “Localidades ya llevan más de 24 horas sin luz”

Con 183 mil clientes sin suministro eléctrico en la Región de Valparaíso tras el paso del sistema frontal, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, cuestionó la respuesta de las empresas eléctricas y anunció que pedirá revisar la normativa que regula los tiempos de reposición del servicio.

En entrevista con Cooperativa, la autoridad advirtió que algunas localidades ya acumulan más de 24 horas sin luz y apuntó a los vacíos que, según dijo, existen frente a cortes provocados por eventos climáticos.

Millones detalló que, a diferencia de los cortes por causas extraordinarias que sí cuentan con un plazo legal para la reposición, que cuenta con un plazo legal de dos horas, los eventos climáticos dejan a las compañías sin un tiempo máximo para restablecer el servicio.

“Hay localidades que ya llevan más de 24 horas sin luz. Lo único que hace la empresa es que están amparadas en la norma y por lo tanto pueden demorarse el tiempo que ellos crean que puedan”, agregó la autoridad regional.

Respecto a las razones del retraso, se debe a la ausencia de cuadrillas en el mercado y el riesgo que significa para los trabajadores, según detalló Millones.