El desconocido y sorprendente pasado como rapero e ídolo k-pop de uno de los personajes más queridos del éxito de Netflix Así Aprenderás

Así aprenderás, la exitosa nueva serie de Netflix ha dado mucho de qué hablar. La ficción sobre un organismo gubernamental que protege la educación y combate a los bullings a través de métodos poco convencionales, ha logrado una popularidad masiva.

Pero la serie, tiene algunas características que, para quienes no son de Corea del Sur, país donde se produjo y grabó la serie, quizás no conozcan.

Uno de estos datos anecdóticos dice relación con uno de los personajes más queridos de la serie, quien tiene un pasado ligado al mundo musical.

El personaje de Así Aprenderás que fue ídolo k-pop

El subdirector de la OPDE -organismo del ministerio de Educación que hace frente a las vulneraciones educativas-, Bong Geun-dae, en la serie de Netflix se presenta como un personaje amante de la informática, pero principalmente tímido.

Pero años antes, tuvo un rol completamente distinto, como rapero del grupo Block B y de su subunidad Bastarz.