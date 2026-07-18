Coquimbo y La Serena podrían enfrentar cortes de agua por aumento de turbiedad tras sistema frontal

El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, advirtió este sábado la posibilidad de interrupciones en el suministro de agua potable en las comunas de Coquimbo y La Serena, debido al aumento de turbiedad provocado por el sistema frontal que afecta a la zona norte del país.

La autoridad abordó la situación durante el último balance de Senapred, donde explicó que el agua está siendo tratada en la planta Las Rojas, de Aguas del Valle.

De acuerdo con el reporte, el abastecimiento se encuentra garantizado por al menos 30 horas, período durante el cual se mantendrá el monitoreo de la calidad del agua.

Si la calidad del agua no mejora dentro de ese plazo, las autoridades activarán un plan de contingencia para asegurar la provisión de agua potable en las zonas afectadas.

Ese despliegue contempla el uso de camiones aljibe, principalmente en las comunas de Coquimbo y La Serena.

Además, Pávez informó que también se registra turbiedad en la planta Sotaquí, que abastece a Ovalle.

“Se está evaluando la necesidad de establecer un plan de contingencia si fuese necesario cortar el agua”, señaló el subsecretario.

Apoyo de las Fuerzas Armadas en Coquimbo

En paralelo, el Gobierno informó que las Fuerzas Armadas se encuentran prestando apoyo humanitario en la Región de Coquimbo.

El despliegue se concentra principalmente en las comunas de Canela e Illapel, dos de los puntos afectados por las consecuencias del sistema frontal.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados a través de canales oficiales y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia ante eventuales cambios en el suministro.