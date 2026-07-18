Cierre de accesos a centros de esquí en la RM: Ruta a Farellones y otros sectores permanecerán cerrados hasta el lunes

Las rutas de acceso a Farellones y a los principales centros de esquí de la Región Metropolitana permanecerán cerradas hasta el lunes 20 de julio, como medida preventiva ante los efectos del sistema frontal.

La restricción comenzó el miércoles 15 de julio, en la antesala de las intensas precipitaciones pronosticadas para la zona central, y se mantendrá durante todo el fin de semana.

Las lluvias de los últimos días han provocado anegamientos, inundaciones y distintos daños en la Región Metropolitana, además de familias damnificadas en varios puntos de la capital.

Qué rutas estarán cerradas

De acuerdo con Transporte Informa RM, el cierre se mantiene en la Ruta G-21, que conduce hacia Farellones, desde el control La Ermita.

La misma medida aplica para las rutas G-251 y G-249, que permiten el acceso a los centros de esquí de La Parva, El Colorado y Valle Nevado, en la comuna de Lo Barnechea.

Pese a que inicialmente se proyectaba una eventual reapertura durante este sábado, las autoridades confirmaron que la restricción se extenderá hasta el lunes 20 de julio.

Las autoridades llamaron a respetar la restricción, evitar desplazamientos hacia la zona cordillerana y mantenerse informados a través de los canales oficiales.