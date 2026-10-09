Sistema frontal entre Coquimbo y Los Lagos: Senapred reporta 118 damnificados y casi 150 albergados

Senapred y autoridades de Gobierno entregaron un balance por el sistema frontal que se ha producido entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos.

Hasta la fecha, se registran 118 personas damnificadas y 147 albergadas. Estas últimas corresponden todas a la Región Metropolitana, según informó la directora de Senapred, Alicia Cebrián.

Asimismo, hay 6 lesionados producto del aluvión que afectó la comuna de Las Condes la tarde de este jueves.

En cuanto a afectación a viviendas, hay 75 con daño mayor, la mayoría en la RM, y 2.285 con daño menor.

Por otro lado, Cebrián detalló que “algunas rutas han debido ser cerradas preventivamente por desbordes de esteros en Valparaíso”, particularmente en las comunas de Santa María, Calle Larga, San Esteban y Quilpué.

Mientras que en la Región Metropolitana se han registrado cortes de ruta por activaciones de quebradas en Lo Barnechea y Las Condes. En San José de Maipo se cerró preventivamente la ruta G-25 en el sector de San Gabriel por la activación de cursos de agua.

En la Región de O’Higgins se mantiene el cierre preventivo de la ruta I-45, en el sector Termas del Flaco en San Fernando,, y en Pichilemu también se cerró preventivamente la ruta I-498 a la altura del km 6.