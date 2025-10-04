Sistema frontal deja 145 personas aisladas en Aysén y mantiene Alerta Roja en dos provincias

Según el reporte de Senapred, 145 personas permanecen aisladas en la Región de Aysén debido a un evento meteorológico. En algunas provincias se han registrado inundaciones, cortes de caminos, remociones en masa, caída de árboles en rutas principales y socavación de alcantarillas.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó este sábado 4 de octubre que 145 personas permanecen aisladas en la Región de Aysén debido a un evento meteorológico.

Las comunas más afectadas son Coyhaique (1), Chile Chico (48) y Tortel (96).

El organismo detalló que los daños a viviendas y afectación de personas aún están en “evaluación por los equipos de emergencia desplegados en terreno”.

Entre las alteraciones más críticas en conectividad, destacan:

Provincia de Capitán Prat : inundaciones y erosiones en la Ruta 7, Camino Lago Cochrane y Ruta X-901, además de cortes en caminos secundarios.

: inundaciones y erosiones en la Ruta 7, Camino Lago Cochrane y Ruta X-901, además de cortes en caminos secundarios. Provincia de General Carrera : remociones en masa, anegamientos y caída de árboles en rutas principales y secundarias.

: remociones en masa, anegamientos y caída de árboles en rutas principales y secundarias. Provincia de Coyhaique: socavación de alcantarillas y caída de árboles en la Ruta X-684.

En atención a la #Alerta Roja que mantienen las provincias de General Carrera y Capitán Prat por evento meteorológico, director #SenapredAysén junto al Delegado @DPRAysen, Coronel de Carabineros y personal DOH-MOP realizan sobrevuelo en las zonas afectadas, evaluando daños e… pic.twitter.com/eEhZTgZr2T — SENAPRED (@Senapred) October 4, 2025

Asimismo, el servicio de barcazas se encuentra restringido:

Balsa Baker suspendida por aumento del caudal del río Baker

Fiordo Mitchell operando parcialmente, con la Barcaza Pitipulla restringida hasta nueva evaluación.

Se mantienen cortes nocturnos preventivos en rutas clave como Ruta 7 (El Pangue – Puente La Unión), Ruta 265-CH (Paso Las Llaves) y Ruta X-91 (Río Bravo a Villa O’Higgins).

Actualmente, las provincias de General Carrera y Capitán Prat están en Alerta Roja desde el 2 de octubre.