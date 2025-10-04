Sistema frontal deja 145 personas aisladas en Aysén y mantiene Alerta Roja en dos provincias

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
Según el reporte de Senapred, 145 personas permanecen aisladas en la Región de Aysén debido a un evento meteorológico. En algunas provincias se han registrado inundaciones, cortes de caminos, remociones en masa, caída de árboles en rutas principales y socavación de alcantarillas.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó este sábado 4 de octubre que 145 personas permanecen aisladas en la Región de Aysén debido a un evento meteorológico.
Las comunas más afectadas son Coyhaique (1), Chile Chico (48) y Tortel (96).
El organismo detalló que los daños a viviendas y afectación de personas aún están en “evaluación por los equipos de emergencia desplegados en terreno”.
Entre las alteraciones más críticas en conectividad, destacan:
En atención a la #Alerta Roja que mantienen las provincias de General Carrera y Capitán Prat por evento meteorológico, director #SenapredAysén junto al Delegado @DPRAysen, Coronel de Carabineros y personal DOH-MOP realizan sobrevuelo en las zonas afectadas, evaluando daños e… pic.twitter.com/eEhZTgZr2T
— SENAPRED (@Senapred) October 4, 2025
Asimismo, el servicio de barcazas se encuentra restringido:
Actualmente, las provincias de General Carrera y Capitán Prat están en Alerta Roja desde el 2 de octubre.
#SenapredInforma Monitoreo por evento meteorológico, Región de Aysén.https://t.co/zcNAwENXRu pic.twitter.com/4swDsNYtqw
— SENAPRED (@Senapred) October 4, 2025
