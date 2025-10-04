País región de aysén

Sistema frontal deja 145 personas aisladas en Aysén y mantiene Alerta Roja en dos provincias

Por CNN Chile

04.10.2025 / 13:33

Según el reporte de Senapred, 145 personas permanecen aisladas en la Región de Aysén debido a un evento meteorológico. En algunas provincias se han registrado inundaciones, cortes de caminos, remociones en masa, caída de árboles en rutas principales y socavación de alcantarillas.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó este sábado 4 de octubre que 145 personas permanecen aisladas en la Región de Aysén debido a un evento meteorológico.

Las comunas más afectadas son Coyhaique (1), Chile Chico (48) y Tortel (96).

El organismo detalló que los daños a viviendas y afectación de personas aún están en “evaluación por los equipos de emergencia desplegados en terreno”.

Entre las alteraciones más críticas en conectividad, destacan:

  • Provincia de Capitán Prat: inundaciones y erosiones en la Ruta 7, Camino Lago Cochrane y Ruta X-901, además de cortes en caminos secundarios.
  • Provincia de General Carrera: remociones en masa, anegamientos y caída de árboles en rutas principales y secundarias.
  • Provincia de Coyhaique: socavación de alcantarillas y caída de árboles en la Ruta X-684.

Asimismo, el servicio de barcazas se encuentra restringido:

  • Balsa Baker suspendida por aumento del caudal del río Baker
  • Fiordo Mitchell operando parcialmente, con la Barcaza Pitipulla restringida hasta nueva evaluación.
  • Se mantienen cortes nocturnos preventivos en rutas clave como Ruta 7 (El Pangue – Puente La Unión), Ruta 265-CH (Paso Las Llaves) y Ruta X-91 (Río Bravo a Villa O’Higgins).

Actualmente, las provincias de General Carrera y Capitán Prat están en Alerta Roja desde el 2 de octubre.

