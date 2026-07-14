Sistema frontal: Aguas Andina refuerza plan preventivo en la Región Metropolitana

Debido al intenso sistema frontal que se proyecta para estos días en distintas zonas del país, Aguas Andinas informó sobre el refuerzo de su plan preventivo en la Región Metropolitana.

Durante estas jornadas, la compañía ha intensificado el monitoreo de las condiciones climáticas ante las lluvias, que podrían extenderse por cuatro días en la región, dejando más de 100 mm y fuertes vientos.

En ese sentido, Aguas Andinas comunicó que “ha movilizado todos sus recursos humanos y técnicos, ratificando la completa operatividad de su infraestructura de respaldo ante turbiedades extremas que puedan ocasionarse en los ríos que abastecen a la ciudad, la que cuenta con 37 horas de autonomía“.

De manera paralela, ha llevado a cabo un trabajo preventivo con la limpieza y mantención de alcantarillas para prevenir episodios de inundaciones y rebases.

En ese sentido, Cristian Schwerter, director de Planificación, Ingeniería y Construcción de Aguas Andinas, llamó a la ciudadanía a “hacer un buen uso de la red de alcantarillado, evitando arrojar elementos ajenos, tales como toallas húmedas, pañales, cotonitos o aceite de cocina, considerados como los residuos que más daño hacen al funcionamiento de la infraestructura, pudiendo generar obstrucciones”.

Asimismo, recalcó que no se deben levantar las tapas del alcantarillado ante la caída de agua, ya que “esto podría provocar el colapso de los colectores. La red de alcantarillado está diseñada y dimensionada solo para recibir aguas servidas y no las aguas lluvia, las que deben escurrir por las calles hacia los sumideros construidos para estos efectos y ser recolectadas por una red especial que no es gestionada por Aguas Andinas. Por eso, es relevante el buen uso de la infraestructura y sobre todo en días de lluvias intensas como las de este fin de semana”.

Por otro lado, Schwerter indicó que se activaron y reforzaron sus protocolos internos, que “consideran un completo plan preventivo, realizando un monitoreo constante de la evolución del frente, dado que se espera que sea uno de los más relevantes de los últimos años, el estado de la cuenca y los niveles de isoterma. Estamos tomando todas las medidas que nos permitan atender las incidencias que se puedan originar, disponiendo de la mayor cantidad de recursos humanos y técnicos”.

Y añadió que “ante el pronóstico para la cordillera, hemos buscado identificar de manera anticipada eventuales alteraciones en las condiciones de los ríos Maipo y Mapocho, los principales afluentes para nuestras plantas de producción de agua potable”.

La compañía recordó que la infraestructura se encuentra operando con normalidad y que cualquier situación será informada de manera oportuna por las autoridades correspondientes.