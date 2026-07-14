Presidente Kast llama a las personas al autocuidado ante sistema frontal: “Necesitamos la colaboración de la ciudadanía”

El presidente José Antonio Kast hizo un llamado al autocuidado y a la colaboración, previo al sistema frontal proyectado en gran parte del país.

Esta mañana, junto al ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, y la directora de Senapred, Alicia Cebrián, el mandatario inspeccionó las medidas preventivas en la Quebrada de Ramón.

“Hemos realizado coordinaciones con gobernadores regionales, todos los delegados regionales y provinciales, todos los seremis, los ministros; contamos con el apoyo de los voluntarios de bomberos y las fuerzas policiales. Las Fuerzas Armadas han desplegado y han llamado a un acuartelamiento preventivo para poder estar disponibles en caso de que haya que reaccionar. Pero nada más importante que el autocuidado“, dijo.

CHILE SE PREPARA🎒🚨

Al mal tiempo, kit de emergencia listo. AGUA POTABLE 🚰

Considera un mínimo de 2 litros diarios por persona. ¡Suma botellas chicas que son más fáciles de trasladar! ALIMENTACIÓN LISTA 🍴

Prioriza enlatados, barras energéticas, frutos secos.

¡no olvides el… pic.twitter.com/kQCXjAnrx4 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) July 14, 2026

En ese sentido, remarcó a las personas no visitar zonas cordilleranas ni acercarse al borde costero durante estos días, y que “nos colaboren con la limpieza de cualquier curso de agua que pueda estar cercano a su vivienda”.

Asimismo, el jefe de Estado llamó a la ciudadanía a corroborar “quiénes están hoy en condición de soledad, que se preocupen de que hasta esas personas tengan el kit básico preparado, porque pueden haber cortes de luz”.

Si bien se han realizado trabajos preventivos de cortes de ramas o árboles, esto “nunca va a ser suficiente”.

Así, continuó diciendo que “si sabemos que en algún curso se puede reventar alguna parte del cauce, bueno, colaboremos con los vecinos más necesitados. Si es que hay que llenar sacos con arena, ayudémosle al vecino que no tiene, quizás, las condiciones físicas de hacerlo. Si vemos que un vecino no tiene su kit preparado, con las cosas básicas, una linterna, algo de carga para su celular.. vamos a las cosas donde podamos ir colaborando unos con otros”.

#CNNChileRadio | José Antonio Kast, presidente de la República, sobre medidas por sistema frontal: “¿Va a evitar todo? No. Uno puede hacer todo lo posible con todos los medios que tiene a disposición- No se internen en zonas cordilleranas- No se acerquen a las zonas costeras”. pic.twitter.com/rWOMAM0Xbg — CNN Chile (@CNNChile) July 14, 2026

El presidente recalcó que “necesitamos la colaboración de la ciudadanía” y recordó que muchos podrían pensar en viajar fuera de sus hogares por el feriado de este jueves 16 de julio.

“En algunos casos podría darse un movimiento de personas extraordinario, pensando que hay un día festivo; pedirle a esas personas que este fin de semana tomemos las precauciones. Porque si mucha gente se desplaza por las carreteras y hay un corte de ruta eventual en algún lugar, eso va a generar dificultades”, sostuvo.

“De parte del Estado, del Gobierno, toda la disposición puesta en terreno, subsecretarios desplegados. Están todos los canales habilitados para poder recibir la mayor cantidad de información y actuar rápidamente en cualquier eventualidad“, concluyó.