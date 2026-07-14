Fidel Espinoza señala “dos almas” al interior del PS y se distancia de Cicardini/Manouchehri: “No vamos a ser la oposición que niega la sal y el agua”

El senador del Partido Socialista Fidel Espinoza tomó distancia del sector más duro de su colectividad frente a la megarreforma y defendió que dirigentes del PS se hayan sentado a conversar con el Gobierno durante la tramitación del proyecto.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario respaldó el rol de la senadora Paulina Vodanovic y del senador Juan Luis Castro, luego de las críticas internas que surgieron por las conversaciones con el Ejecutivo.

“Fui muy crítico en mi propio partido cuando empezaron a atacar de manera despiadada a Juan Luis Castro como jefe de bancada de senadores y a Paulina Vodanovic como presidenta del partido por sentarse a conversar”, sostuvo.

En esa línea, Espinoza apuntó directamente a la senadora Daniella Cicardini y al diputado Daniel Manouchehri, quienes han cuestionado con dureza la posibilidad de alcanzar entendimientos con el Gobierno.

“En cualquier oposición en el mundo, la oposición tiene que sentarse a conversar con el Gobierno, nos vaya bien o nos vaya mal. Aquí nos fue mal porque no nos escucharon. Pero hay que sentarse a conversar”, afirmó.

Luego agregó: “Nosotros no vamos a ser la oposición que quieren Cicardini y Manouchehri, que quieren que seamos una oposición que niega la sal y el agua”.

“No sentarse a conversar es la antítesis de la buena política”

El senador insistió en que dialogar con el Ejecutivo no equivale a respaldar el contenido de la reforma, sino que forma parte del funcionamiento normal de la política democrática.

“No sentarse a conversar, pegar un portazo antes de dialogar, es la antítesis de la buena política”, señaló.

Espinoza afirmó que el PS no debía renunciar a la posibilidad de intentar introducir cambios al proyecto, aunque finalmente —según dijo— el Gobierno no acogió las propuestas presentadas por la colectividad.

“En este caso me hubiera gustado mucho votar a favor de algunos aspectos del proyecto, pero no permitieron avanzar en nada”, planteó.

El senador sostuvo que las peticiones del Partido Socialista fueron entregadas hace más de 15 días a los ministros Claudio Alvarado y Jorge Quiroz, pero no fueron incorporadas en los términos esperados.

Críticas a Quiroz

Pese a defender el diálogo, Espinoza apuntó duramente contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien responsabilizó por la falta de un acuerdo más amplio.

“El ministro Quiroz es una persona deshumanizada desde el día uno”, afirmó, aludiendo al manejo del alza de los combustibles y sus efectos en las regiones.

El senador también cuestionó el intento del Gobierno de cerrar un acuerdo con parlamentarios del PPD en medio de la tramitación de la megarreforma.

“Quiso llegar a un acuerdo medio de última hora con el PPD, no se sabía los nombres ni el senador con el cual estaba llegando a un acuerdo, a ese nivel de improvisación y de falta de experiencia política”, dijo.

A juicio de Espinoza, el ministro Alvarado ha debido compensar la falta de experiencia política de Hacienda durante la negociación.

“Yo creo que Alvarado está salvando hasta aquí este proyecto porque le ha dado el criterio político que se requiere para esto”, sostuvo.

“Hay dos almas dentro del partido”

Consultado por la tensión interna del Partido Socialista, Espinoza reconoció que existen visiones distintas sobre el rol que debe jugar la colectividad como oposición.

“Hay dos almas dentro del partido: una que se quiere acercar más al Frente Amplio y al Partido Comunista, porque con ellos se sienten más cómodos, y hay otra alma que representamos quienes a lo mejor llevamos más años en esto”, señaló.

Según el senador, ese segundo sector reivindica la tradición de acuerdos de la Concertación y la Nueva Mayoría.

“Nos gusta más este modelo de diálogo, de construir, de no ser una oposición que niegue la sal y el agua, de construir acuerdos”, planteó.

Espinoza recalcó que esas diferencias no son necesariamente un problema, pero llamó a conducirlas sin descalificaciones públicas.

“Si los titulares son las peleas que tenemos entre nosotros, se desvanecen esas posibilidades para el futuro”, advirtió.

Cuestionamientos a Manouchehri

El senador también criticó el rol comunicacional que, a su juicio, ha tenido Manouchehri en la discusión interna del PS.

“No quiero agudizar ni profundizar, sí soy crítico con el accionar que ha tenido en particular el diputado Manouchehri”, dijo.

Espinoza acusó que el parlamentario retuiteó contenidos contra Paulina Vodanovic en medio de la tensión interna del partido.

“Eso es una forma detestable de hacer política, que tu propio compañero pretenda dañar la imagen de la presidenta de tu partido”, afirmó.