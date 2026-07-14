Autoridades alertan por venta de “miel afrodisiaca”: Advierten posibles riesgos cardiovasculares por productos potenciadores sexuales

El Instituto de Salud Pública (ISP) y la Seremi de Salud Metropolitana alertaron sobre el decomiso de 17 productos rotulados como “miel afrodisíaca” tras detectar que contenían sildenafil y tadalafilo.

La fiscalización, realizada en sex shops de Santiago y en internet, evidenció que estos supuestos suplementos alimenticios ocultaban principios activos para la disfunción eréctil sin contar con registro sanitario.

Según lo informado por LUN, el ISP advirtió que el consumo de estos estimulantes sin supervisión médica puede gatillar problemas cardiovasculares graves, como infartos agudos al miocardio o accidentes cerebrovasculares, especialmente en pacientes con patologías de base.

Al respecto, el jefe de Autorizaciones e Inspecciones de la entidad, Sergio Muñoz, señaló que “estos productos ingresan al país como alimento de alguna forma (…) pero en la práctica, su contenido es principio activo farmacéutico”.

Finalmente, la autoridad llamó a desconfiar de cualquier suplemento que prometa efectos de un medicamento y a evitar la compra de productos con etiquetado en idiomas extranjeros, tras pesquisar marcas como Royal Honey y Black Leopard con estas características.