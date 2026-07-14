INE: La mitad de los trabajadores percibió ingresos menores o iguales a $680 mil durante 2025

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó que la mitad de los trabajadores percibieron ingresos medianos que llegaron a $680.000 mensuales durante 2025.

La cifra corresponde a los resultados de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), que fue aplicada en el trimestre octubre-diciembre del año pasado con el objetivo de “caracterizar los ingresos laborales de las personas ocupadas, a nivel nacional y regional”.

Durante 2025, el ingreso laboral promedio de la población ocupada en Chile fue de $962.945 neto mensual.

Ingresos percibidos por los chilenos en 2025

La institución entregó un desglose de acuerdo a distintas categorías.

Según sexo, los ingresos medio y mediano de los hombres llegaron a $1.062.864 y $701.985, mientras que en las mujeres las cifras fueron de $832.566 y $600.253, respectivamente.

En ese sentido, hay una “brecha de -21,7% en el ingreso medio en desmedro de las mujeres”.

De acuerdo al ámbito ocupacional, “la población ocupada en la categoría empleador percibió un ingreso medio mensual de $1.711.041, mientras que las personas asalariadas del sector público, sector privado y cuenta propia percibieron $1.321.228, $1.019.104 y $534.267, respectivamente”.

Así, “respecto del grupo ocupacional, directores, gerentes y administradores concentró el 5,2% del total de personas ocupadas, percibiendo ingresos medio y mediano de $2.558.421 y $1.997.562, respectivamente”.

Mientras que el grupo de trabajadores de servicios y comercios “concentró un 21,4% del total de personas ocupadas, percibiendo un ingreso medio de $583.046 y un ingreso mediano de $529.223″.

Por último, respecto a la situación de regiones, los ingresos medios de Antofagasta, Metropolitana y Magallanes fueron de $1.196.754, $1.102.043 y $1.074.556, respectivamente, “las que presentaron un ingreso medio por sobre el promedio nacional ($962.945)”, y el ingreso mediano de Antofagasta, Magallanes y Metropolitana fueron de $830.350, $800.000 y $740.312.