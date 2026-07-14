Yojiro Noda y Yusuke Takeda, de RADWIMPS: “Siempre terminamos hablando de nuestros recuerdos de Chile”

Para millones de personas fuera de Japón, el primer encuentro con RADWIMPS ocurrió frente a una pantalla.

Su música acompañó el paso de un cometa sobre el cielo de Tokio, la búsqueda de dos jóvenes unidos desde tiempos distintos y una serie de puertas que, al abrirse, conectaban el presente con las heridas dejadas por distintas catástrofes.

Las escenas pertenecen a Your Name. (2016), El tiempo contigo (2019) y Suzume (2022), exitosas películas animadas de Makoto Shinkai cuyas bandas sonoras fueron creadas por la agrupación japonesa.

Esas tres colaboraciones ampliaron considerablemente su alcance internacional y recibieron reconocimientos de la Academia Japonesa de Cine por su música.

La historia de RADWIMPS, sin embargo, comenzó bastante antes de su asociación con Shinkai.

Al centro del proyecto se encuentra Yojiro Noda, vocalista, guitarrista, pianista y principal compositor, junto al bajista Yusuke Takeda.

La formación oficial también incluye al baterista Satoshi Yamaguchi, alejado de las actividades regulares desde 2015. Akira Kuwahara, guitarrista histórico de la banda, dejó el grupo en octubre de 2024.

La banda, que se formó en 2001 y realizó su debut discográfico en 2005, tuvo un crecimiento progresivo dentro de Japón. Su consolidación comercial, en tanto, llegó acompañada de buenos resultados en los rankings japoneses.

En 2008, Order Made se convirtió en el primer sencillo de RADWIMPS en alcanzar el número uno de la clasificación semanal de Oricon, donde permaneció durante 14 semanas. Tres años después, DADA también encabezó el mismo listado.

Durante ese periodo, RADWIMPS desarrolló un sonido reconocible, capaz de combinar guitarras intensas, cambios abruptos de ritmo, melodías pop, elementos electrónicos y arreglos orquestales.

Dicha amplitud creativa, sumada a la composiciones filosóficas y emocionales de Noda, le permitió conectar con públicos diversos y ampliar su presencia más allá del circuito inicial del rock alternativo.

En 2025, la agrupación celebró los 20 años de su debut discográfico con el lanzamiento de Anew y una gira de 17 conciertos por nueve ciudades japonesas. El recorrido combinó composiciones recientes con canciones pertenecientes a distintas etapas de su trayectoria.

El título del álbum remite, en español, a hacer algo nuevamente o comenzar de otra forma. Y la última presentación de la gira, realizada el 27 de diciembre de 2025 en el Ariake Arena de Tokio, fue registrada para RADWIMPS 20th Anniversary Live Tour.

El concierto reúne las 21 canciones interpretadas aquella noche y se estrenó mundialmente en Netflix el 20 de junio de este año. Su repertorio suma material de Anew, como MAAFAKA, Tamamono y Hitsu Zetsu, además de composiciones anteriores como Futarigoto, Tummy, me me she, Sparkle e Iindesuka?

Incluye, también, uno de los momentos más significativos de la noche: Satoshi Yamaguchi apareciendo como invitado sorpresa durante el bis para interpretar 25th Chromosome, el sencillo con el que la banda realizó su debut bajo el sello Toshiba-EMI en 2005.

Dentro de ese marco, fusiona canciones de distintas etapas de RADWIMPS y refleja la intención de la banda de revisar sus 20 años de trayectoria mientras, al mismo tiempo, da inicio a una nueva era musical con Anew.

Sobre ese proceso conversaron Yojiro Noda y Yusuke Takeda con CNN Chile. Los músicos abordaron la preparación del repertorio, el estreno del concierto en Netflix y el recuerdo de su primera y única presentación en Santiago.

“Queremos que nos escuchen como una banda completamente nueva”

CNN Chile: Con este estreno en Netflix, muchas personas alrededor del mundo podrían descubrir a RADWIMPS por primera vez a través de un concierto. ¿Qué les gustaría que esos nuevos espectadores comprendieran sobre la banda al ver esta presentación?

Yojiro Noda: “Por supuesto, somos una banda con una trayectoria sólida, pero, sin quedarnos demasiado atrapados en ideas preconcebidas ni en nuestro pasado, creo que sería genial que las personas pudieran escucharnos como si fuéramos una banda completamente nueva”.

CNN Chile: Anew fue publicado durante el año en que RADWIMPS celebró el vigésimo aniversario de su debut. ¿Qué querían expresar con este álbum sobre el momento actual de la banda?

Yusuke Takeda: “El hecho de que hayamos podido mantener la banda durante 20 años desde nuestro debut es algo por lo que estamos realmente agradecidos. Hablamos mucho sobre trabajar duro para completar el vigésimo aniversario y, al comenzar a trabajar en el álbum, sobre qué sonido debía crear RADWIMPS como banda de rock”.

CNN Chile: El título Anew sugiere la idea de comenzar nuevamente. ¿Qué necesitaba redescubrir la banda durante la creación del disco?

Yojiro Noda: “Quería volver a experimentar esa sensación de invencibilidad que teníamos cuando comenzamos la banda, cuando todos tocábamos con la idea de ‘vamos todos juntos’. Quería capturar nuevamente ese sentimiento en este disco”.

CNN Chile: Para el repertorio de aniversario combinaron canciones nuevas de Anew con temas que sus seguidores han escuchado durante años, como Sparkle, Tummy e Iindesuka?. ¿Cómo decidieron qué canciones antiguas todavía representaban al RADWIMPS actual?

Yojiro Noda: “Fue difícil, porque nuestro último álbum, Anew, era un disco que merecía una gira propia, pero esta era nuestra gira por el vigésimo aniversario. Por eso, preparar el repertorio fue casi imposible. Para el RADWIMPS 20th Anniversary Live Tour no teníamos otra opción que tocar canciones antiguas. Estuve pensando seriamente en consultar a una inteligencia artificial”.

El vínculo con Chile: “Definitivamente queremos volver”

La primera y, hasta ahora, única presentación de RADWIMPS en Chile se realizó el 24 de marzo de 2024 en el Teatro Caupolicán de Santiago.

El concierto cerró el tramo latinoamericano de la gira mundial The Way You Yawn, and the Outcry of Peace, que también contempló actuaciones en Ciudad de México, Monterrey y São Paulo.

El espectáculo se extendió por más de dos horas y agotó la totalidad de sus localidades. También contó con la participación de Toaka, cantante japonesa que colaboró con RADWIMPS en Suzume, canción principal de la película homónima de Makoto Shinkai.

CNN Chile: Su presentación de 2024 en Santiago marcó el debut de RADWIMPS en Chile y cerró el tramo latinoamericano de aquella gira. ¿Qué recuerdan del encuentro con el público chileno y les gustaría regresar al país?

Yusuke Takeda: “Honestamente, uno de los momentos más destacados de la gira de 2024 fue definitivamente Chile. El público fue, simplemente, abrumador. Cada vez que miramos hacia atrás y hablamos de la gira del año pasado en distintas entrevistas, siempre terminamos hablando de nuestros recuerdos de Chile. Es algo que nunca olvidaremos y definitivamente queremos volver”.