Bianchi dispara contra senadores PPD por fallido acuerdo con el Gobierno: “Intentaron ser el PDG del Senado, pero ni pañales les dieron”

El senador independiente por Magallanes, Karim Bianchi, lanzó una dura crítica contra un grupo de senadores del PPD por la fallida negociación que sostuvieron con el Gobierno en torno a la megarreforma, particularmente por la fórmula de invariabilidad tributaria.

El episodio se transformó en uno de los flancos más complejos para la oposición durante la tramitación del proyecto. Lo que en un inicio fue presentado como un entendimiento entre el Ejecutivo y parte de la bancada PPD terminó generando críticas internas, cuestionamientos desde otros sectores opositores y dudas sobre el alcance real de los cambios comprometidos.

En conversación con Al Pan Pan, Bianchi ironizó con el rol que intentaron jugar los senadores en la negociación y los comparó con el extinto Partido de la Gente.

“Yo no sé lo que van a hacer, pero intentaron irse por un camino paralelo, intentaron ser el PDG del Senado, pero ni pañales les dieron, entonces mal les fue”, sostuvo.

Críticas al acuerdo por invariabilidad tributaria

La controversia se produjo luego de que la Comisión de Hacienda del Senado aprobara una fórmula acordada inicialmente entre el Gobierno y parte de la bancada del PPD para modificar la invariabilidad tributaria contemplada en la iniciativa.

Sin embargo, la negociación se tensionó cuando el Ministerio de Hacienda intentó reducir el impuesto corporativo desde 23% a 22%, ajuste que posteriormente fue retirado.

Bianchi cuestionó la forma en que algunos parlamentarios enfrentaron las conversaciones con el Ejecutivo y afirmó que terminaron respaldando una propuesta que, a su juicio, no modificaba sustantivamente el corazón del proyecto.

“Ni siquiera era un cambio, porque en realidad cuando uno ve los rangos de millones de dólares en el cual se podrían acoger a una u otra invariabilidad, es lo que va a suceder en la práctica”, señaló.

En esa línea, afirmó que el Gobierno buscaba resguardar una invariabilidad más alta para grandes inversiones, especialmente en sectores como la minería.

“Si al Gobierno le interesa la invariabilidad alta para la inversión minera, le trajeron una indicación ya escrita, en la cual firmaron”, agregó.

“No tenían ni idea lo que firmaron”

El senador independiente también apuntó contra el manejo político de la negociación y sostuvo que algunos parlamentarios terminaron pagando un costo público por un acuerdo que, según dijo, no conocían en detalle.

“No tenían ni idea lo que firmaron, sacaron la foto, hicieron el ridículo, y después se vieron con la sorpresa de que además de eso, los engañaron”, afirmó.

Según Bianchi, el Ejecutivo habría intentado avanzar luego en un ajuste adicional al esquema tributario comprometido.

“Les dijeron: ‘Miren, nosotros avanzamos en esto, pero ahora vamos a retroceder en cuanto al rango de recaudación’”, sostuvo.

El parlamentario también marcó una diferencia entre el PPD como partido y otros actores que participaron o estuvieron vinculados a las conversaciones.

“El PPD es el PPD, y Pedro Araya es Pedro Araya. Pedro Araya no se saca la foto, Pedro Araya negocia o conversa por el costado, y se saca la foto un par de senadores ingenuos que le entregaron la indicación ya hecha”, afirmó.