Perro mordió a vecina en Cerro Navia: Tribunal condenó al dueño a pagar casi $2 millones de indemnización a la afectada

El Sexto Juzgado Civil de Santiago condenó al propietario de un perro a pagar una indemnización de $1.670.000 a una vecina que fue mordida por el animal en marzo de 2023, en la comuna de Cerro Navia.

En la resolución, según lo informado por el Poder Judicial, el tribunal estableció la responsabilidad extracontractual del demandado, luego de comprobarse que la mascota se encontraba en la vía pública sin correa, bozal ni supervisión.

El tribunal acogió la acción legal por daño emergente y moral bajo el artículo 2326 del Código Civil, que rige la responsabilidad de los cuidadores de animales.

La determinación del tribunal indicó que “esta sentenciadora adquiere convicción acerca de la ocurrencia del hecho dañoso consistente en la mordedura sufrida por la demandante, de la existencia de lesiones y perjuicios derivados de dicho hecho y de la existencia de antecedentes suficientes que permiten establecer que el demandado ejercía respecto del perro denominado ‘Bodoque’ actos de tenencia, custodia y cuidado, configurándose respecto de este la calidad de guardián”.