Panel Ciudadano UDD: 42% cree que Francia ganará el Mundial y 66% piensa que Argentina ha sido favorecida por los arbitrajes

En la previa de las semifinales del Mundial 2026, Panel Ciudadano UDD reveló qué piensan los chilenos respecto a las cuatro selecciones que buscarán quedarse con la copa, entregando sus pronósticos y evaluando los arbitrajes.

Así, un 42% de los encuestados dijo que Francia saldrá campeona del Mundial, mientras que un 25% piensa que será Argentina. Le siguen Inglaterra con 16% y España con 7%.

En tanto, un 66% cree que Argentina “ha sido favorecida por los arbitrajes y el VAR”, un 68% percibe favoritismo hacia algún equipo y, de ellos, el 97% nombró a la selección de Leonel Scaloni.

Los mejores del Mundial

Por otro lado, el sondeo reveló que el 34% de los preguntados considera que el noruego Erling Haaland ha sido el mejor jugador del Mundial.

Es seguido por Kylian Mbappé (25%), Lionel Messi (10%), Jude Bellingham (8%), Lamine Yamal (3%) y Harry Kane (2%).

Mundial 2026: Así evalúan los chilenos el arbitraje

En relación con la pregunta “En general, ¿cómo evalúas el nivel de los arbitrajes en este Mundial?”, un 33% respondió que ha sido “regular”, un 19% dijo que es “malo” y un 18% lo califica como “muy malo”. Solo un 15% dijo que es “bueno”.

En esa línea, un 68% de los encuestados considera que ha habido algún equipo favorecido por los arbitrajes y el VAR.

De ese porcentaje, el 97% dijo que Argentina ha sido el equipo más favorecido.

En cuanto a las pausas de hidratación, un 42% las aprueba, un 37% las rechaza y el 13% es indiferente.