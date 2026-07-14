Desarticulan puntos de venta de droga en Maipú: Uno funcionaba bajo la fachada de un local de abarrotes

Carabineros logró desarticular distintos puntos de venta de droga en la comuna de Maipú (Región Metropolitana).

La investigación del caso surgió a raíz de denuncias de vecinos, tras lo cual se estableció que uno de los puntos funcionaba bajo la fachada de un local de abarrotes.

La institución detalló que en medio de los operativos se incautaron armas de fuego, distintos tipos de droga, dinero en efectivo y bebidas alcohólicas que eran vendidas de manera clandestina.

El capitán Danilo Vauhnik, de la 52° comisaría, señaló que en el lugar había elementos para dificultar el ingreso de vehículos policiales, por lo que los efectivos ingresaron a pie.

Así, se logró la detención de tres individuos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

En tanto, continúan las diligencias para poder establecer la totalidad de los hechos y eventuales responsabilidades.