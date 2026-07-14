“Lo que la ciencia puede hacer”: CNN Chile y AstraZeneca lanzan podcast sobre ciencia e innovación en salud

CNN Chile y AstraZeneca lanzan “Lo que la ciencia puede hacer”, un podcast de seis capítulos que busca explicar, de forma rigurosa y accesible, el impacto de la ciencia y la innovación en la salud de los chilenos. La serie comienza el 14 de julio de 2026 y se publica cada martes a las 19 horas en los canales digitales de CNN Chile, con la periodista especialista en ciencia Macarena Morales como conductora.

La iniciativa surge en un contexto de múltiples desafíos sanitarios no resueltos. En Chile, miles de personas conviven con asma no diagnosticada porque naturalizan síntomas como la tos crónica o el cansancio al caminar. Muchos pacientes con EPOC descubren su enfermedad solo tras una exacerbación severa que los lleva al hospital. La diabetes y la enfermedad renal crónica avanzan de forma silenciosa y requieren un abordaje integrado. En cáncer, la detección temprana sigue siendo una asignatura pendiente. Y en enfermedades raras, el diagnóstico en Chile demora entre 7 y 12 años en promedio, una “odisea diagnóstica” que la tecnología puede ayudar a acortar.

Frente a ese panorama, AstraZeneca integra la inteligencia artificial en el descubrimiento de fármacos, el análisis de datos clínicos y la optimización de ensayos clínicos, con el objetivo de reducir tiempos de desarrollo y garantizar terapias más efectivas y accesibles.

Seis capítulos, seis áreas de la salud

Cada episodio del podcast aborda una temática distinta con un especialista o representante del sector. El área respiratoria contará con el Dr. Jorge Dreyse Dañobeitía, jefe del Centro de Pacientes Críticos de la Clínica Las Condes y miembro de la Comisión de EPOC de la Sociedad de Enfermedades Respiratorias de Chile. En el capítulo sobre inteligencia artificial y corporativo, participará Patricia Biolchi, directora médica Cono Sur de AstraZeneca.

Las enfermedades raras las abordará Alejandro Andrade, presidente de la Federación Chilena de Enfermedades Raras (FECHER), mientras que en oncología participará Cecilia Rodríguez, directora de Participación e Incidencia en Fundación Me Muevo. El área de diabetes y enfermedad renal tendrá la visión del Dr. Carlos Zúñiga San Martín, presidente de la Fundación Salud Renal Integral y especialista en nefrología. El ciclo cierra con Paulo Ramos Ribeiro, Country Manager de AstraZeneca Chile.

Entre los temas transversales del podcast destacan la medicina de precisión, las pruebas de biomarcadores genómicos y moleculares, y el registro nacional de enfermedades raras, descrito como “el primer gran paso tecnológico en Chile para hacer visible lo invisible”, al conectar a pacientes con especialistas en centros de referencia de todo el país.