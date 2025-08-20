“Un sistema de financiamiento más justo”: Presidente Boric celebra aprobación de proyecto que crea el FES en reemplazo del CAE

La Sala apoyó en general la iniciativa, que también crea un plan de condonación y reprogramación de deudas educativas, con 80 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones.

El Presidente Gabriel Boric celebró este miércoles la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento de la educación superior (FES), reemplazando el Crédito Aval de Estado (CAE), el Crédito Corfo y el Fondo Solidario de Crédito Universitario.

A través de sus redes sociales, el mandatario calificó la decisión como “una buena noticia” e instó a los parlamentarios a “a seguir legislando este proyecto que reduce el gasto del Estado y aliviana significativamente la deuda para miles de compatriotas y sus familias”.

“Buena noticia para las familias de Chile: avanza en el Congreso el proyecto que pone fin al CAE y crea el FES, un sistema de financiamiento más justo para la educación superior“, escribió.