País cámara de diputados

Con 80 votos: Cámara aprueba creación de nuevo financiamiento de la educación superior (FES) para reemplazar el CAE

Por Arelí Zúñiga

20.08.2025 / 15:23

Tras la decisión, los diputados votarán las modificaciones hechas por la Comisión de Hacienda a la iniciativa la semana pasada, tras despacharlo a la Sala. 

Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento de la educación superior (FES), reemplazando el Crédito Aval de Estado (CAE), el Crédito Corfo y el Fondo Solidario de Crédito Universitario.

Con 80 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones, la iniciativa, que también crea un plan de condonación y reprogramación de deudas educativas, fue aprobada en su primer Trámite Constitucional.

La instancia, que se inició pasadas las 10 de la mañana, se suspendió en cuatro oportunidades por quorum insuficiente, ya que el mínimo para el funcionamiento de la Sala es de 50 parlamentarios.

De los 152 habilitados para votar, tres se encuentran desaforados. En tres momentos no se alcanzó la cifra requerida y la discusión quedó interrumpida.

Tras la decisión, los diputados votarán las modificaciones hechas por la Comisión de Hacienda a la iniciativa la semana pasada, tras despacharlo a la Sala.

