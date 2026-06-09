Sismo se percibe en la zona norte del país: ¿Dónde ocurrió y cuál fue su magnitud?

La tarde de este martes, un temblor se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Coquimbo.
¿De qué magnitud fue el temblor en Los Lagos?
Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 17:20 horas y alcanzó una magnitud de 4,2.
El movimiento telúrico tuvo lugar a 15 kilómetros al noroeste de Punitaqui, en la Región de Coquimbo, a una profundidad de 47 kilómetros.
Según datos actualizados del Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 4.4 localizado a 16 Kms al Noroeste de Punitaqui.
— SENAPRED (@Senapred) June 9, 2026
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