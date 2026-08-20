Temblor de mediana intensidad se registra en la Región de Antofagasta durante la madrugada

Un sismo de magnitud 4,8 se registró durante la madrugada de este jueves 20 de agosto en la Región de Antofagasta.

De acuerdo con el reporte actualizado del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento ocurrió a las 00:52 horas y tuvo su epicentro a 25 kilómetros al sur de Caleta El Cobre.

El organismo informó que el sismo se produjo a una profundidad de 33 kilómetros.

Sismo alcanzó intensidad V en Mejillones

Tras el movimiento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó su monitoreo mediante la Red de Informantes Mercalli para determinar cómo fue percibido en las distintas comunas de la región.

De acuerdo con el reporte preliminar, el sismo alcanzó una intensidad V en la escala de Mercalli en Mejillones.

En Antofagasta y Taltal, en tanto, fue percibido con intensidad IV.

Hora Local: 2026/08/20 00:52:48, mag: 4.8, Lat: -24.46, Lon: -70.54, Prof: 31.87, Loc : 23.27 km al S de Caleta El Cobre — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) August 20, 2026

Hasta el momento, no se han informado daños a personas, alteraciones de servicios básicos o afectaciones relevantes de infraestructura producto del movimiento.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) evaluó las características del evento y determinó que no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.