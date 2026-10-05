Carabinero fallece tras ser baleado en procedimiento

Un carabinero falleció durante las últimas horas en la comuna de Quilleco, Región del Biobío. Se trata del sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos, perteneciente al Retén Canteras de la Primera Comisaría de Los Ángeles.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el funcionario participaba en un procedimiento por violencia intrafamiliar cuando resultó herido por un disparo. Tras ser trasladado a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en que el funcionario recibió el disparo.

Carabineros lamentó la muerte del sargento segundo, expresando sus condolencias a su familia, cercanos y compañeros. Asimismo, la institución condenó el ataque, el cual calificó como un nuevo acto de violencia en contra de uno de sus uniformados.

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