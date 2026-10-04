Presidenta del Colmed por licencias médicas falsas: “Hubo una laxitud, un manejo que hicimos todos irresponsable”

La presidenta del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada, abordó el complejo escenario que enfrenta el gremio tras los masivos casos de licencias médicas fraudulentas y el reciente aumento presupuestario para la cartera de Salud. En conversación con el programa Influyentes de CNN Chile, la líder gremial realizó una profunda autocrítica sobre el rol de la sociedad y los profesionales, además de plantear los desafíos de gestión para reducir las abultadas listas de espera en el sistema público.

Respecto al fraude millonario al Estado mediante la emisión de reposos injustificados, Arriagada no esquivó la responsabilidad del sector médico. “Yo creo que aquí fallaron varias cosas. Yo creo que aquí hubo una laxitud, un manejo que hicimos todos irresponsable, incluso a veces rayando en la falta de probidad en algo tan importante como la licencia médica”, afirmó la timonel del Colmed. En esa línea, detalló que han llevado adelante 75 procesos en sus tribunales éticos contra facultativos que, estando con licencia, emitieron más de 30 documentos de reposo para terceros. “De esos procesos que han sido sometidos al Tribunal de Ética, que es la herramienta que nosotros tenemos, tenemos un médico que fue expulsado, tenemos dos médicos que fueron suspendidos, uno por tres años, hay dos médicos suspendidos por un año y medio y los otros procesos continúan”, precisó.

La representante gremial valoró el trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y de la Contraloría General de la República, destacando que, tras evidenciar la envergadura del problema, se ha “logrado ahorrar 500 millones de dólares”. Sin embargo, sinceró su frustración por no contar con mayores atribuciones sancionatorias, recordando que en 1981 los colegios profesionales perdieron la tuición sobre estos casos. “Yo puedo conocer sobre el comportamiento ético de mis colegiados, solamente los colegiados, a través de procesos éticos como en los tribunales, pero no puedo vincularme realmente con cuidar la ética de la profesión”, argumentó Arriagada, reafirmando la necesidad de que los pares puedan juzgar y apartar a quienes cometen estos ilícitos.

En el ámbito del financiamiento sectorial, la dirigenta valoró el aumento del 4,7% para la salud pública en el erario nacional, aunque advirtió sobre la histórica insuficiencia de los fondos asignados. “Nosotros venimos, yo diría, una década sufriendo esta misma manera de asignar el presupuesto, que se asigna para un año, eso no permite planificar tanto y que siempre nos alcanza para nueve de los doce meses”, advirtió la doctora. En ese contexto, adelantó que proyectan un trabajo conjunto con el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y el Ministerio de Salud para idear propuestas que incluyan presupuestos bianuales y elementos directamente vinculados a mejoras en la gestión.

Sobre esto último, y ante la urgencia de agilizar las atenciones quirúrgicas postergadas, la presidenta del Colegio Médico respaldó la idea de extender el uso de la infraestructura hospitalaria habilitando dos turnos de pabellón. “Para tener dos turnos funcionando, usted requiere tener personal en esos dos turnos funcionando, y de hecho, cuando se hacen programas en que se dan recursos extraordinarios a la lista de espera, lo que se hace fundamentalmente es eso, se le paga a las personas, en el fondo, un turno extra y eso, obviamente, es a costa del tiempo de las personas, de su descanso, de su tiempo familiar”, explicó, vinculando la viabilidad de la medida a la inyección de recursos y a la flexibilización de las leyes de contratación en el sector público.