“Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino”: El mensaje del Presidente Kast por carabinero asesinado en Quilleco en medio de procedimiento por VIF

El Presidente José Antonio Kast se refirió al asesinato del sargento 2° de Carabineros, Jaime Urrea, ocurrido durante la noche de este pasado domingo mientras se encontraba en un procedimiento por violencia intrafamiliar en la comuna de Quilleco, en la Región del Biobío.

Según los antecedentes policiales preliminares, el funcionario policial fue baleado con una escopeta en medio del procedimiento, tras lo cual fue trasladado a un centro asistencial en el que se constató su deceso.

Sobre este hecho, el Presidente Kast señaló a través de su cuenta de X que “con profundo dolor lamento la muerte del Sargento 2° Jaime Urrea, asesinado en Quilleco, mientras auxiliaba a una víctima de violencia intrafamiliar”.

Del mismo modo, destacó sobre la trayectoria del carabinero, que “fueron 18 años al servicio de Chile y protegiendo a los chilenos”.

Finalmente, sostuvo: “Todo mi apoyo a su familia y a Carabineros de Chile. Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino”.