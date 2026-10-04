Ernesto Silva pide al gobierno volver a tener vocero exclusivo: “Le ayudaría tener una persona que pueda cumplir ese rol”

El prorector de la Universidad del Desarrollo (UDD) y expresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Ernesto Silva, abordó el complejo escenario económico que enfrenta la administración del Presidente José Antonio Kast. En conversación con el programa Influyentes, el también miembro de la Comisión para la Modernización del Estado advirtió sobre la falta de pedagogía del Ejecutivo ante el estancamiento y el desempleo del 9,6%, apuntando directamente a decisiones como el alza sostenida de los combustibles. “El golpe en las expectativas fue más fuerte del que se pensaba claramente”, reconoció el exdiputado gremialista respecto al denominado “benzinazo”, admitiendo a la periodista Paula Escobar que la determinación tuvo un impacto mucho más severo del proyectado originalmente.
Pese a valorar que el mandatario mantiene sus atributos de credibilidad y consecuencia con la agenda de seguridad, Silva recalcó que el gobierno ha fallado en alinear sus vocerías para explicar la magnitud de la crisis a la ciudadanía. “Cuando algo es muy difícil, tú tienes que explicarlo para alinear, para sumar”, sostuvo el académico. En esa línea, enfatizó que “la capacidad de resolver los temas de economía y empleo está más en discusión, y eso creo que es una promesa central de un gobierno de ideas de derecha y tiene que resolverlo lo más pronto posible”.
Además, deslizó reparos al actual diseño de La Moneda, sugiriendo que “al gobierno le ayudaría tener una persona que pueda cumplir ese rol” de vocero con dedicación exclusiva, en lugar de concentrar las labores de contención y construcción política en una sola autoridad. “Yo encuentro que los gobiernos sí necesitan un vocero dedicado a ser vocero”, agregó.
Y sostuvo que “Claudio Alvarado lo hace extraordinario, pero cuando tú eres jefe de gabinete, ministro del Interior, tu tarea es construir con otros, con los que piensan como tú y con los que piensan distinto. Cuando tú eres, además, vocero, el rol del vocero es ser contradictor de lo que le dice la oposición. Tiene que explicarle a la ciudadanía, pero también tiene que responder y tiene que poder sostener conflictos. Pedirle a un mismo individuo los dos roles yo encuentro que es muy difícil.”
En esa línea, Silva sostuvo que “lo que creo es que el gobierno no ha perdido la base en los temas de seguridad y en los temas de economía y sí ha perdido a un votante que se le acercó, que le permitió llegar a un resultado tan alto en la segunda vuelta porque no ve todavía los resultados en economía. Y esa tiene que ser tarea del gobierno”.
Reconfiguración de la derecha
El segundo foco de análisis del director ejecutivo de FARO UDD estuvo en el rol de su propio partido dentro del oficialismo y la profunda reconfiguración de las fuerzas de derecha. Ante la irrupción de nuevas orgánicas y el debate sobre la vigencia de coaliciones tradicionales, Silva enfatizó que la colectividad debe enfocarse en reconectar con la nueva clase media antes de ensayar pactos electorales. “Lo primero es tener muy definida tu identidad y con propuestas para esa identidad, y luego crecer”, argumentó el exparlamentario, recordando que la tienda de calle Suecia logró su mayor penetración social “cuando interpretó a las familias del mundo popular que anhelaban progresar”.
Finalmente, el extimonel de la UDI abordó la áspera convivencia entre la derecha tradicional y el Partido Republicano, advirtiendo que el ejercicio del poder está desdibujando rápidamente las fronteras políticas entre ambas facciones. Según Silva, la tienda oficialista solía ser un grupo anclado en la disputa de identidad, pero que actualmente se ve forzado a transar frente a la realidad de la administración estatal. “Creo que ahora va a venir una disputa de identidad, porque la ciudadanía, cuando tiene que tomar decisiones hacia adelante, cuando alguien ha gobernado, los republicanos ahora, los UDI y los otros, va a elegir quién me resuelve mejor, no solamente quién aparece como ser más choro o dice cosas más fuertes”, sentenció.
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