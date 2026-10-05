Dos llamados y un disparo de escopeta: Lo que se sabe del crimen del sargento Jaime Urrea durante procedimiento por violencia intrafamiliar

El sargento segundo de Carabineros Jaime Ariel Urrea Burgos murió tras recibir un disparo de escopeta durante un procedimiento por violencia intrafamiliar en la comuna de Quilleco, Región del Bío Bío.

Según los antecedentes de la Fiscalía, los funcionarios acudieron inicialmente a una vivienda tras una denuncia por VIF. En esa oportunidad, la víctima no habría realizado una denuncia, por lo que Carabineros efectuó una de oficio.

Minutos después se produjo un segundo llamado desde el domicilio y los uniformados regresaron al lugar.

Durante ese procedimiento, Urrea ingresó a una habitación donde se encontraba el denunciado, quien portaba una escopeta. El sujeto disparó contra el funcionario y lo hirió en el cuello.

El carabinero fue trasladado hasta el Cesfam de Quilleco, ubicado a pocos metros del lugar, pero murió producto de la gravedad de sus heridas.

Atacante fue detenido en el lugar

Los otros funcionarios lograron detener al presunto autor del disparo, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Los Ángeles y será formalizado por maltrato de obra a Carabineros en servicio causando la muerte.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles de la PDI, con apoyo del Laboratorio de Criminalística.

Jaime Urrea tenía 40 años y 18 años de servicio en Carabineros. Pertenecía al Retén Canteras, dependiente de la 1ª Comisaría de Los Ángeles.