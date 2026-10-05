Quién era Jaime Urrea, el sargento de Carabineros asesinado durante procedimiento por VIF en Quilleco

Carabineros volvió a estar de luto tras el asesinato del sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos, quien murió durante un procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco, Región del Bío Bío.

El funcionario tenía 40 años y llevaba 18 años de servicio en la institución. Era casado y pertenecía al Retén Canteras, dependiente de la 1ª Comisaría de Los Ángeles.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo, cuando Urrea concurrió junto a otros funcionarios hasta una vivienda tras un llamado por violencia intrafamiliar.

Según los antecedentes preliminares, Carabineros acudió en dos oportunidades al domicilio. Durante el segundo procedimiento, Urrea ingresó a una habitación donde se encontraba el denunciado, quien portaba una escopeta y disparó contra el funcionario en el cuello.

El sargento fue trasladado hasta el Cesfam de Quilleco, pero murió producto de la gravedad de sus heridas. Sus compañeros detuvieron al presunto autor del disparo en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles de la PDI, mientras el detenido será formalizado por el Ministerio Público.

Carabineros calificó a Urrea como un nuevo mártir institucional y expresó sus condolencias a su familia, cercanos y compañeros de servicio.