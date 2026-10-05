España: Pedro Sánchez anunció disolución del Parlamento y convocó a elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre

(CNN Español) — Tras la derrota política que supuso la derogación legislativa de dos decretos-ley emitidos por el Gobierno español para enfrentar el creciente descontento social por la crisis de acceso a la vivienda en el país, Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales en España.

El presidente del Ejecutivo español anunció que este lunes habrá un Consejo de Ministros extraordinario para disolver el Parlamento y convocar a los comicios para el 29 de noviembre próximo.

El sábado, miles de personas convocadas por el Sindicato de Inquilinas protestaron en muchas ciudades de España para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda y con la mira puesta en convocar a una huelga general, mientras los partidos políticos movían ya sus fichas ante el posible adelanto electoral, informó la agencia EFE.

Las movilizaciones se produjeron tras el rechazo del viernes en el Congreso, con el “no” del conservador Partido Popular, la ultraderecha de Vox y los nacionalistas catalanes de Junts, a los decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda.

El desalojo de Maricarmen

Pedro Sánchez y su Gobierno vieron crecer un aluvión de críticas ciudadanas y políticas a raíz del desalojo de María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años, del apartamento en el que había vivido más de 70 años, en el distrito madrileño de Retiro.

Su desahucio, ejecutado en horas de la mañana del 23 de septiembre pasado, ante el descontento de decenas de personas que aguardaban frente al portal de su hogar desde la noche anterior para evitarlo, tuvo un impacto que conmocionó a muchos.

La tarde de ese mismo día, cerca de 10.000 personas -según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid- se reunieron en la capital española para protestar por la delicada situación de Maricarmen y para expresar su frustración por las crecientes dificultades de acceder al mercado de la vivienda. Las protestas se replicaron en ciudades como Barcelona, Sevilla o Valencia.

Este lunes, durante el anuncio del adelanto de las elecciones generales, Pedro Sánchez reconoció que su Gobierno ha cometido errores y que no ha logrado hacer todo lo que había prometido.

“Ha llegado el momento en que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país”, señaló.

La encrucijada de la vivienda en España

Las dificultades para acceder a una vivienda, ya sea de compra o alquiler, no son una novedad en España. Las protestas se han multiplicado a lo largo de los últimos años y la presión ha crecido tanto contra las autoridades locales como contra el Gobierno que lidera el presidente Pedro Sánchez.

Un malestar que se explica por el aumento de los precios de la vivienda y que se siente, particularmente, en las grandes ciudades. En el caso de Madrid, el alquiler casi ha duplicado su precio en una década, pasando de los US$ 14,55 (12,8 euros) por metro cuadrado, en agosto de 2016, a los US$ 26,49 (23,3 euros), en agosto de 2026, según datos del portal inmobiliario Idealista.

En cuanto a la compra, el precio del metro cuadrado ha aumentado un 227,9% en tan solo diez años. Esto es, pasando de los US$ 3.229 (2.839 euros) el metro cuadrado, en agosto de 2016, a los US$ 7.361 (6.471 euros), en agosto de este año, según Idealista.

Unos precios que contrastan con el salario medio en el país, que en 2024 rondó los US$ 33.596 (29.540 euros) al año, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Es decir, que tomando como base estas referencias, alguien que decida alquilar un apartamento de 50 metros cuadrados en la capital estará gastando unos US$ 15.894 (13.980 euros) al año en vivienda, lo que supone casi la mitad del salario medio.

Un esfuerzo que compromete la capacidad de ahorro y de hacer frente a otros gastos. Desde la ONU-Hábitat (el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos) estiman que, para que un alquiler sea asequible, se debe destinar menos del 30% de los ingresos que se generen.

El Banco de España entiende que gran parte de este problema responde a un déficit de vivienda que actualmente ronda los 755.000 hogares y que podría alcanzar el millón hasta 2028.

Con información de Pau Mosquera, de CNN