Tras crimen de funcionario en Quilleco durante procedimiento por VIF: General director de Carabineros viaja a la Región del Biobío

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, se encuentra viajando hasta la Región del Biobío luego del asesinato del sargento 2º Jaime Ariel Urrea Burgos, ocurrido la noche del domingo en la comuna de Quilleco.

Según informó la institución, el funcionario fue atacado con un arma de fuego mientras era parte de un procedimiento policial por un hecho de violencia intrafamiliar.

Se espera que el mandamás de Carabineros llegue a eso de las 8:00 horas a Los Ángeles, a la Prefectura de Carabineros Biobío.

Conocido el homicidio, la institución expresó que “Carabineros de Chile condena enérgicamente este nuevo acto de violencia y expresa sus más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y camaradas de servicio, ante la partida de nuestro nuevo mártir institucional”.

“Asimismo, reafirma su compromiso inquebrantable de acompañar, apoyar y respaldar integralmente a su familia en este doloroso momento”, señalaron.

Por su parte, el presidente José Antonio Kast lamentó la muerte del sargento 2°: “Fueron 18 años al servicio de Chile y protegiendo a los chilenos. Todo mi apoyo a su familia y a Carabineros de Chile. Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino”.