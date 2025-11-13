Sindicato de pilotos de Latam llevan dos días de huelga: “Esperamos que la empresa nos traiga una nueva contraoferta”

El asesor legal del sindicato, Zarko Luksic, advirtió que desde la empresa hay una "relación hostil con el sindicato".

El sindicato de pilotos de Latam ya entró en su segundo día de huelga, luego de no llegar a acuerdo con la empresa.

Zarko Luksic, asesor legal del sindicato, comentó que ya se cumplió con la mediación obligatoria de la Dirección del Trabajo y que durante la tarde de este miércoles “estuvimos prácticamente toda la tarde conversando y negociando con la empresa y la verdad es que no obtuvimos mayor resultado”.

Esta jornada, en tanto, se desarrolló una asamblea a la que asistieron más de 300 funcionarios.

“La asamblea ha manifestado un apoyo total hacia el trabajo que está haciendo la directiva y la verdad que nosotros creemos que no podemos ceder, la verdad que es muy difícil. La asamblea nos ha pedido que nos mantengamos firmes en esta posición y esperamos que la empresa recapacite y nos traiga una nueva contraoferta”, indicó Luksic.

Y añadió: “Yo creo que claramente no es un tema de carácter económico, con una empresa que tiene utilidades de 18 meses de US$ 1.500 millones, este pasa a ser ya un tema de la relación hostil que hay con el sindicato y lo que quieren en definitiva es poder suprimir la acción de un sindicato, que es el sindicato más poderoso dentro del mercado aéreo, y destruirlo”.