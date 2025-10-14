Sichel predice un futuro “mal gobierno” de Republicanos: “Es la otra cara de la moneda del Frente Amplio y yo veo el mismo fenómeno”

El excandidato presidencial de Chile Vamos además los comparó con los casos de Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Gabriel Boric y recalcó "lo malo que hace la superioridad moral en general".

El alcalde de Ñuñoa y excandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, se refirió a la contingencia política del país.

En diálogo con La Tercera, fue consultado sobre los dichos del principal asesor de Kast, Cristian Valenzuela, y su columna en la que se refería a funcionarios públicos como “parásitos“.

Sobre este punto, Sichel aseguró que “creo que esa forma de usar el lenguaje le hace muy mal a la política en general. Creo que imitamos mal las formas de gobiernos extranjeros cuando terminamos tratándonos así. Nunca ha sido mi forma, no es mi estilo”.

Del mismo modo, sostuvo que “creo que al final tratar de llamar la atención por adjetivos calificativos es lo único que demuestra falta de contenidos en general. Y por lo tanto, no estoy de acuerdo con la forma en que se refiere“.

“Creo que la experiencia de Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Gabriel Boric, ya nos demostró lo malo que hace la superioridad moral en general“, añadió, recordando a las actuales autoridades.

Respecto a los dichos del principal asesor de Kast, puntualizó que “Cristián Valenzuela ha vivido del Estado mucho tiempo, igual que yo (…) y yo no me atrevo a decir eso habiendo sido funcionario público, tengo respeto por la gente que ha trabajado conmigo“.

En cuanto a los dichos del círculo del Partido Republicano, Sichel aseguró que “veo el tono de José Antonio Kast y del Partido Republicano y creo que van a ser un mal gobierno. Me encantaría decir lo contrario“.

“No estuvieron dispuestos a construir acuerdos en materia de pensiones, no puede justificar financieramente los 6 mil millones que van a reducir, etcétera (…) Veo que no tienen elenco. Entonces, al final, esto es la otra cara de la moneda del Frente Amplio y yo veo el mismo fenómeno”, remató.