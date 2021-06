Los resultados publicados por la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la primera semana de junio, registraron un triple empate en la carrera presidencial: Daniel Jadue (14%), Joaquín Lavín (14%) y Yasna Provoste (13%).

Sin embargo, los alcaldes y la presidenta del Senado no fueron los únicos en aparecer. Tanto Pamela Jiles (PH) como Sebastián Sichel (ind.) aparecieron con un 8% ante la pregunta “si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría usted?” (las alternativas fueron entregadas).

Al respecto, el candidato presidencial que competirá en las primarias legales con los candidatos de Chile Vamos, Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN-PRI) e Ignacio Briones (Evópoli), hizo un llamado de alerta.

“Lo que me preocupa no son los problemas de cada uno, sino lo que pasa con la coalición. Cuando Joaquín Lavín cae en esta encuesta bastante significativamente, y yo sigo igual, tenemos un problema de fondo: ganarle a Daniel Jadue o a una izquierda que tienen un proyecto de sociedad distinta a la que tenemos nosotros”, declaró en relación al descenso en tres puntos porcentuales del jefe comunal de Las Condes respecto a mayo.

En la misma línea, el ex ministro y otrora presidente de BancoEstado destacó que “estar compitiendo con personas que llevan 30 años y varios intentos presidenciales y alcaldías en el cuerpo, de izquierda y derecha, y tener una evaluación que me permita estar entre los mejores evaluados siendo el menos conocido. Por lo tanto, el desafío es que me conozcan más chilenos para que no ganen los mismos de siempre”.

Finalmente, declaró que, además, se presenta “un desafío de la coalición de entender mejor los problemas de las personas”.

Por su parte, la carta del PS, PPD, Nuevo Traro y PL, Paula Narváez, también se refirió a los resultados y sostuvo que “no podemos entregarle la democracia a las encuestas, la democracia se define en las urnas y en los procesos electorales. Las encuestas las miramos, son un indicador, pero en el pasado han demostrado estar tremendamente equivocadas también”.

“No podemos hacer un trabajo político mirando a las encuestas. Eso significa renunciar a la democracia“, añadió la ex ministra, quien aparece en la Cadem con un 2%.