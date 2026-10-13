Sichel advierte a fans de BTS de cara a conciertos en el Estadio Nacional: “Está prohibido acampar”

Esta jornada, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, realizó un llamado a la fanaticada de BTS para que no acampen en los alrededores del Estadio Nacional, tal como fue denunciado por los propios seguidores de la banda surcoreana.

En un video publicado en su perfil en Instagram, entregó algunas recomendaciones para los asistentes al evento.

“El Estadio Nacional abre a las 2 de la tarde, pero el ingreso es a las 4 y media. Está prohibido acampar en el estadio“, dijo.

Tras ello, señaló que “es el evento más grande, con un escenario 360 (instalado en el recinto), desde el que hizo U2“.

“Ayúdennos a que los vecinos (de Ñuñoa) también lo disfruten. Las esperamos en el Estadio Nacional para ver a BTS”, concluyó el jefe comunal.

Durante las últimas horas, se han difundido distintos videos donde se ve a las armys -nombre de los y las fanáticas de BTS- instaladas a las afueras del recinto, lo que ha causado polémica y debate en los propios seguidores.

Desde BTS Chile hicieron un llamado a denunciar estos hechos. “Se encuentra prohibido acampar en el entorno del parque. Si observan una de estas situaciones, pueden denunciar de inmediato llamando a los números escritos, tanto de Paz Ciudadana como de Carabineros“, resaltaron.