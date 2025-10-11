Serviu Los Lagos advierte desalojo con “fuerza pública” en población de Padre Hurtado de Puerto Montt

La directora regional, Isabel de la Vega, anunció que tras nuevas notificaciones los vecinos del sector Volcán Casa Blanca deberán abandonar el área por riesgo geológico; hay 20 viviendas afectadas, 11 de ellas propiedad del Serviu.

La Dirección regional del Serviu Los Lagos informó que procederá al desalojo del sector Padre Hurtado, en Puerto Montt, si los vecinos no abandonan voluntariamente sus viviendas luego de las nuevas notificaciones.

De acuerdo a lo que informó Radio Bío Bío, la directora regional, Isabel de la Vega, explicó que el aviso se aplica al sector Volcán Casa Blanca, entre las calles San Ignacio de Loyola y Enrique Gómez Correa, donde una porción del cerro se desplomó sobre casas de material ligero hace una semana. La autoridad citó el riesgo geológico y las intensas lluvias como factores que agravan la situación.

“Desalojo con la fuerza pública, esa es la opción que nos queda. Si la gente no se quiere ir por sus propios medios, hay que desalojarlos con la fuerza pública”, expresó.

En el tramo afectado existen 20 viviendas. De ellas, 11 son propiedad del Serviu, tras procesos anteriores en que propietarios recibieron subsidios de arriendo o vendieron las casas. Según la autoridad, esos inmuebles permanecen ocupados por familias en riesgo.

De la Vega indicó que antes de aplicar la medida el Serviu volverá a notificar a cada hogar y otorgará un plazo —habitualmente de 30 días— para que desocupe el lugar. Si no se cumple el plazo, confirmó que se solicitará apoyo de la fuerza pública para ejecutar el desalojo.

Municipio y servicios de emergencia mantienen coordinación sobre el estado del terreno y la contingencia. En paralelo, se evalúa alternativas habitacionales para las familias que deban abandonar sus casas.