El Servicio Electoral publicó su informe donde dio cuenta de las candidaturas presidenciales confirmadas tras las inscripciones de este lunes. En el listado, las candidaturas de los independientes Diego Ancalao y Gino Lorenzini fueron rechazadas.

En tanto, el organismo confirmó las candidaturas automáticas de Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), tras haber ganado las primarias legales. Asimismo, confirmó también que “se aprobaron por unanimidad” las inscripciones de José Antonio Kast (Partido Republicano de Chile), Franco Parisi (Partido de la Gente), Eduardo Artés (Unión Patriótica), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) y Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista).

En detalle, el Servel determinó que la inscripción de Lorenzini fue rechazada “con cuatro votos y una inhabilidad (…) por haber estado afiliado a un partido político dentro de los nueve meses anteriores”.

En el caso de Ancalao, la entidad indicó que su rechazo fue “por unanimidad (…) por no presentar la cifra de 33.369 patrocinios válidos de su candidatura”, añadiendo que, en cambio, “presentó 12.316 patrocinios válidos efectuados por clave única y 23.361 suscritos físicamente ante notario” que, según antecedentes, habría cerrado el año 2018.

El candidato independiente por La Lista del Pueblo había difundido minutos antes un video donde acusó al Servel de cuestionar las firmas de sus patrocinios y bajar, “de manera extraña” la nómina online durante más de una hora el día de las inscripciones.

“Mañana a primera hora nuestra abogada va a presentar un requerimiento al Tribunal Electoral, porque el día de mi inscripción a la candidatura presidencial el Servel me bajó, de manera extraña la nómina de patrocinios”, sostuvo.

Asimismo, detalló que “luego del reclamo que se hizo, [el Servel] se demoró una hora y 45 minutos en volver a ingresar mi nombre a la lista donde la gente común y corriente me podía patrocinar”.

“Eso nos parece una violación al principio de igualdad y no discriminación, por eso se presenta mañana este requerimiento”, sentenció el hasta ahora ex candidato.

“Yo no sé si este cuestionamiento a las firmas tendrá que ver, o no, con que yo sea el primer candidato mapuche a la presidencia“, sostuvo.

Finalmente, señaló que “siempre hemos tenido claro que hay un descuento de firmas de entre un 10 y un 15%, por lo que no entiendo por qué esto se transforma en una especie de show, cuando lo que aquí se tiene que hacer es cumplir los procedimientos y para eso, nuestro abogado resolverá como corresponde”.