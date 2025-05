Sernac presentará demanda colectiva contra la productora de la “Fiesta Grado 3” en Santiago

La determinación del Sernac se dio luego de que la productora Servicios Culturales Vivo en Vivo Ltda. se negara a participar en el Procedimiento Voluntario Colectivo promovido por el organismo, cuyo objetivo es compensar a los asistentes afectados.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una demanda colectiva contra Servicios Culturales Vivo en Vivo Ltda., productora a cargo de la Fiesta Grado 3.

La decisión de presentar una acción judicial se tomó luego de que la empresa decidiera no participar en el Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) propuesto por el Sernac para compensar a los asistentes afectados, quienes no pudieron disfrutar del evento.

Asimismo, el organismo argumentó que la demanda se encuentra amparada, en primer lugar, porque no se entregó información veraz a las personas respecto a la cancelación; en segundo lugar, porque aún no se han entregado soluciones ni indemnizaciones a los consumidores afectados; y en tercer lugar, porque no se respetaron los términos y condiciones.

“La cancelación de este evento, ‘Fiesta Grado 3’, a minutos de su realización, no solo vulneró los derechos de las y los consumidores, sino que también generó una legítima frustración y pérdidas económicas para muchas personas que contaban con su entrada. Por esta razón, hemos presentado estas demandas colectivas, para que las empresas respondan como corresponde ante los afectados y para que cada consumidor tenga acceso a una solución concreta, justa y proporcional al daño sufrido”, explicó el director nacional del Sernac, Andrés Herrera.

Además, el Sernac presentará una demanda colectiva, bajo los mismos términos, contra la ticketera Tuacceso Producciones SpA.

¿Por qué se suspendió el evento?

La actividad estaba programada para el pasado 11 de enero en el Parque Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba. Sin embargo, fue cancelada a pocos minutos de comenzar, argumentando como motivo la Alerta Roja por calor extremo en la capital.