Sernac oficia a Mega Go tras reclamos por fallas en la plataforma

Entre las quejas recibidas por el organismo, se señala que hay dificultad para ver los contenidos y que la página "se cae" al intentar utilizarla.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a Mega Go tras recibir reclamos por incumplimientos de servicio.

¿Qué pasó?

El organismo dio a conocer que recibió una serie de quejas por parte de usuarios -además de los observados en redes sociales-, ya sea por dificultad para ver los contenidos y por fallas generales de la plataforma.

Por ejemplo, uno de ellos indica: “Llevo ya dos meses con la aplicación de Mega Go y cada vez que intento usarla se cae y no deja ver absolutamente nada. He intentado en distintas horas y dispositivos, pero nada cambia. Debo estar más de 15 minutos para poder lograr ver un capítulo”.

Por esa razón, el Sernac oficio a Megamedia para que entregue información sobre los motivos por los que se producen las situaciones mencionadas, así como las medidas que se implementarán para asegurar la calidad en la prestación del servicio.

También se solicitó que entreguen el número de reclamos que han recibido por los incumplimientos, las respuestas que se han entregado en estos casos y las medidas compensatorias ante los clientes.

De acuerdo al Servicio, la situación toma más relevancia, ya que en pocos días comienza el Festival de Viña del Mar y Mega Go ofrece “contenido exclusivo” del evento, lo que podría generar más interés en las personas para contratar el servicio y, por ende, mayor número de consumidores que tengan problemas para ver dicho contenido.